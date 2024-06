Kẻ sát nhân ra tay tàn độc, cho nạn nhân “ăn cát” đến chết

Trích xuất camera an ninh, các trinh sát phát hiện vào tầm 18h30 chiều 4/6/2018, Nguyễn Dư Phúc đi xe máy Janus biển số 79C1-405.71 chở chị Huệ từ Quốc lộ 1 về hướng Đông... Sau khi đến đám tang của nạn nhân, Phúc cũng rời khỏi địa phương từ ngày 4/6/2018, với lý do đi thăm người thân tại Huế, sau đó lên Buôn Ma Thuột. Đến ngày 17/6/2018, khi Nguyễn Dư Phúc trở về nhà, các trinh sát đã tiếp cận và bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Phúc khai báo quanh co, chối tội. Nhưng khi các điều tra viên đưa ra chứng cứ, Phúc đã cúi đầu thừa nhận tội lỗi. (Ảnh minh họa, nguồn internet)