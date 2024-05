Người phụ nữ bán nước chết bất thường tố kẻ sát nhân máu lạnh

Tại hiện trường, công an tìm thấy một mẩu kim loại màu vàng, một bên tai nạn nhân N. bị thương, có vết máu. Xác minh nhanh, người thân chị N. cho hay, nạn nhân trước đây có mua một dây chuyền, một đôi bông tai bằng vàng. Dây chuyền, chị N. đã gửi ở nhà, còn đôi bông tai thì vẫn thường xuyên đeo. Như vậy, mẩu kim loại màu vàng mà công an thu được chính là một phần của chiếc bông tai nạn nhân hay đeo. Qua kiểm tra, công an xác định đôi bông tai đã biến mất, điện thoại của chị N. cũng không còn. Những dữ kiện ấy có thể cho thấy, đây là vụ án có dấu hiệu giết người nhằm cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn internet)