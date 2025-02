Kẻ lạ mặt mặc áo mưa lục lọi khắp nhà, hành động liều lĩnh khi bị gia chủ bắt gặp khiến nhiều người lạnh sống lưng

Một đoạn camera an ninh ghi lại hình ảnh vụ trộm đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 15/2 vừa qua được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người sợ hãi.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, lợi dụng lúc nhà vắng người, một đối tượng lạ mặt mặc áo mưa đã đột nhập vào bên trong nhà liên tục lục lọi tài sản ở khắp các phòng.

Có lẽ nghe thấy chiếc xe máy lạ đậu ngoài cổng nhà và tiếng động lớn bên trong nên người đàn ông đã chầm chậm đi đến kiểm tra tình hình.

Thấy chủ nhà về, tên trộm đã vội vàng di chuyển ra bên ngoài để tẩu thoát. Đáng nói, khi giáp mặt chủ nhà, đối tượng còn dùng hung khí đánh vào đầu nạn nhân để có cơ hội tẩu thoát.

Người đàn ông sau đó đã nhanh chóng dùng tay đỡ để né tránh và cố gắng đuối theo kẻ trộm nhưng đối tượng đã phóng xe máy tẩu thoát.

Theo dõi đoạn camera an ninh nhiều người không khỏi rùng mình sợ hãi trước sự manh động của kẻ trộm. May mắn cho vị chủ nhà đã phản ứng kịp thời nên không bị thương nặng. Đồng thời, không ít người cũng đề nghị gia chủ nên trình báo công an để truy bắt đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

"Sợ quá, đã ăn trộm còn tấn công ngược chủ nhà may mà chú tránh né được chứ tên trộm mà tấn công nữa thì không biết sao. Mọi người nên khóa cửa nẻo cẩn thận nhé, ban ngày mà cũng dám trộm cắp", tài khoản D.K chia sẻ.

"Phải báo công an ngay thôi. Ban ngày ban mặt mà còn dám trộm cắp rồi đánh người manh động như thế. Chắc cũng quen mặt ở khu này rồi nên mới liều như vậy. Xem biển số xe tay ga chắc là tìm ra kẻ trộm nhanh thôi", một bạn khác bức xúc.

