Camera ghi lại cảnh hai kẻ trộm chó ngay trước mặt bé trai, bất ngờ nói ra 2 chữ càng khiến nhiều người giận run

Theo như đoạn camera ghi lại hình ảnh, có thể thấy sự việc xảy ra vào khoảng 19h25 tối ngày 5/1. Khi một bé trai cùng chú chó đang đứng trước cửa nhà thì có 2 nam thanh niên di chuyển bằng xe máy đi ngang qua. Vừa đến gần, một trong hai người này bất ngờ dùng vật dụng (giống như súng kích điện) khiến chú chó lập tức ngã ra nền đất và không thể cử động.

Ngay sau đó, nam thanh niên ngồi sau đã nhanh chóng lôi chú chó lên xe, thậm chí còn không quên nói “xin nhé” với bé trai.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, bé trai không khỏi hoảng sợ và chỉ có thể đứng bất động, run run nói “cháu chào chú” rồi chờ hai kẻ trộm chó đi mất.

Đoạn video ngay sau khi đăng tải đã nhận về những dòng bình luận đầy phẫn nộ trước hành vi ngang nhiên trộm cắp này.

“Bé trai kia chắc hẳn ám ảnh lắm. Nếu là chó của nhà mình thì còn buồn và sợ nhiều nữa.”

“Cuối năm rồi, trộm cắp manh động quá. Khổ thân cháu bé.”

Hiện đoạn video vẫn đang được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn