Kẻ điên tình và màn trả thù dã man đối với bạn gái cũ

Theo hồ sơ vụ án, tối 18/8/2019, Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình) nhận được tin báo về một vụ nghi tạt axit xảy ra tại trạm dừng nghỉ trên địa bàn huyện. Nạn nhân là người phụ nữ tên N, đang làm nhân viên ở đây. Khi cơ quan công an tới nơi, hiện trường đã bị xáo trộn toàn bộ do quá trình cấp cứu nạn nhân. Chị N cũng đã được đưa đi bệnh viện. Nơi xảy ra vụ án là ở trong khu bếp trạm nghỉ. Công an phát hiện một túi vài màu đỏ, một chiếc cốc nhựa, chiếc áo bỏ lại xung quanh hiện trường. (Hiện trường nơi xảy ra sự việc, ảnh cắt từ clip)