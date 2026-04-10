Jun Phạm gỡ bỏ MV gây tranh cãi

Jun Phạm chủ động loại "Truth or Dare"

Hình ảnh trong MV

Theo đó, phía Jun Phạm khẳng định quyết định gỡ bỏ MV "Truth or Dare" xuất phát từ mong muốn của Jun Phạm cùng ê-kíp mang đến một sản phẩm âm nhạc không chỉ đảm bảo tính sáng tạo mà còn phải nhận được sự đồng thuận và cảm xúc trọn vẹn từ công chúng.

"Chúng tôi sẽ phối hợp, chủ động liên hệ làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các cơ quan liên quan ngay trong những ngày làm việc tiếp theo. Việc chủ động ngừng phát hành MV cũng là cách chúng tôi thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình thẩm định đang diễn ra của cơ quan quản lý".

Đồng thời, phía nam ca sĩ cũng khẳng định rằng bản thân trân trọng mọi luồng ý kiến và xem đây là cơ hội quý báu để tối ưu hóa sự kết nối giữa tư duy sáng tạo của nghệ sĩ và cảm xúc của khán giả trong những dự án kế tiếp.

Jun Phạm khẳng định không đi ngược lại giá trị tích cực của cộng đồng

Jun Phạm khẳng định không đi ngược lại giá trị tích cực của cộng đồng

Trước những ý kiến liên quan đến thông điệp của "Truth or Dare", phía ca sĩ Jun Phạm chia sẻ: "Về ngôn ngữ nghệ thuật và thông điệp sản phẩm, MV là một thế giới được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, mọi bối cảnh chỉ là lớp vỏ cho những câu chuyện cảm xúc phía sau.

Mỗi khung hình mang một dụng ý riêng, hướng đến cảm xúc và trải nghiệm thị giác. Chúng tôi tin rằng nghệ thuật luôn có nhiều cách tiếp cận và diễn giải, nhưng trong mọi trường hợp, ê-kíp không hướng đến việc cổ xúy hay đi ngược lại các giá trị tích cực của cộng đồng".

Chiều 9-4, tại cuộc họp định kỳ ở Trung tâm Báo chí TP HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã có phản hồi về những tranh cãi quanh sản phẩm "Truth or Dare" về việc sản phẩm có phần hình ảnh (liên tưởng) gợi cảm quá mức.

Theo đó, cơ quan quản lý phản hồi rằng sở đang trong quá trình thẩm định, đánh giá, lấy ý kiến chuyên môn của hội đồng nghệ thuật, các cơ quan chức năng và các chuyên gia về MV "Truth or Dare" gây tranh cãi của Jun Phạm. Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết sẽ sớm có kết luận chính thức và thông tin đến báo chí.

Tác giả: Thùy Trang

Nguồn tin: Báo Người lao động