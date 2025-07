Israel đồng loạt tấn công Lebanon, Syria, Yemen và dải Gaza

Israel tiếp tục không kích vào Lebanon, tấn công dải Gaza, phá hủy nhiều mục tiêu quân sự tại Syria

Tiếp tục chiến lược áp chế quân sự đồng thời trên nhiều mặt trận trong khu vực, ngày 6/7, quân đội Israel mở thêm nhiều cuộc không kích vào Lebanon, tấn công gây thương vong nghiêm trọng tại dải Gaza và phá hủy các tiền đồn quân sự tại quốc gia láng giềng Syria.

Với mặt trận Lebanon, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đêm qua xác nhận không quân nước này đã oanh tạc nhiều cơ sở của Phong trào Hezbollah ở khu vực miền Nam và thung lũng Bekaa, phía Đông Lebanon. Mục tiêu bị đánh phá gồm có các cơ sở và cấu trúc quân sự dùng để cất giấu và sản xuất vũ khí chiến lược, cùng một trận địa tên lửa của Hezbollah. IDF khẳng định các cuộc không kích được phát động sau khi nhận thấy hoạt động của Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực giữa Israel và Lebanon.

Máy bay chiến đấu của quân đội Israel. (Ảnh: Reuters)

Tại chiến trường Gaza, quân đội Israel bị cáo buộc tiến hành các cuộc không kích đẫm máu khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Trong đó, cuộc tập kích vào hai ngôi nhà ở thành phố Gaza khiến 12 người chết, 25 người bị thương. Tại khu vực Mawasi, phía Nam Gaza, các cuộc không kích và pháo kích của Israel khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có 5 thành viên trong cùng một gia đình. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công riêng rẽ vào Gaza hôm qua, song xác nhận đã tập kích hơn 130 mục tiêu được cho là khủng bố trên khắp dải Gaza trong 24h trước đó.

Với chiến trường Syria, quân đội Israel tối qua thông báo đã tiến hành nhiều hoạt động tác chiến có chủ đích ở khu vực phía Nam quốc gia láng giềng. Trong đó, Lữ đoàn Sơn cước số 810 và đơn vị Công binh Yahalom thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đã phá hủy một số tiền đồn quân sự của quân đội Syria chế độ cũ thuộc khu vực vùng đệm đang do Israel kiểm soát. IDF khẳng định các đơn vị của lực lượng này sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động tác chiến chủ động ở Nam Syria nhằm bảo vệ an toàn cho người dân Israel, đặc biệt là cư dân thuộc khu vực Cao nguyên Golan đang chiếm đóng của Syria.

Ngoài 3 mặt trận đáng chú ý trên, quân đội Israel đêm qua cũng ban hành cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với cư dân tại 4 khu vực đang do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen. Cụ thể, IDF yêu cầu người dân tại 3 hải cảng gồm Ras Isa, Hodeidah và Salif, cùng cư dân sống gần nhà máy điện Ras Al Khatheep ở Hodeidah, lập tức sơ tán để đảm bảo an toàn. Trước đó, IDF cũng thường xuyên ban các cảnh báo sơ tán tương tự, trước khi tiến hành không kích vào các khu vực đang do Houthi kiểm soát ở Yemen.

Israel không kích dữ dội vào Yemen

Sáng sớm 7/7 (giờ địa phương), máy bay chiến đấu Israel tiến hành nhiều cuộc không kích dữ dội vào hàng loạt khu vực đang do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen. Đợt tập kích được tiến hành gần một ngày sau khi Houthi phóng một tên lửa đạn đạo về phía Israel, buộc hệ thống phòng không Israel phải khai hỏa đánh chặn hồi sáng sớm ngày 6/7.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz vừa xác nhận không quân nước này đã phát động đợt oanh kích dữ dội vào các mục tiêu Houthi ở Yemen, vài giờ sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ban cảnh báo khẩn yêu cầu người dân sống tại 3 cảng và một nhà máy điện đang do Houthi kiểm soát ở Yemen, lập tức đi sơ tán.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố, ông Katz khẳng định không quân Israel đã phá hủy các tài sản của Houthi ở các cảng Hodeidah, Ras Isa và Salif. Mục tiêu bị tập kích còn có một trạm phát điện và một con tàu bị Houthi bắt giữ khoảng 2 năm trước tại khu vực Biển Đỏ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đồng thời cảnh báo sẽ tàn phá Yemen như đã tàn phá thủ đô Tehran của Iran trong cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6 vừa qua. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng đưa ra cảnh báo tương tự, sau khi Houthi phóng một quả tên lửa đạn đạo về phía Israel.

Lực lượng Houthi chưa đưa ra phản ứng với đòn tập kích mới nhất của Israel. Nhóm này trước đó xác nhận đã phóng một quả tên lửa đạn đạo về phía khu vực Jaffa của Israel hồi sáng qua. Houthi khẳng định sẽ tiếp tục tập kích Israel, chừng nào quân đội chiếm đóng còn tấn công sát hại người Palestine ở dải Gaza.

Tác giả: Bá Thi

Nguồn tin: Báo VOV