Không chỉ chụp tốt, iPhone còn khiến nhiều người bất ngờ với khả năng quay phim. Ảnh minh hoạ: pexels

iPhone và những tính năng ẩn biến ảnh chụp thường ngày thành tác phẩm nghệ thuật

Một bài viết mới trên trang boerse-express (Đức), đã phân tích, chia sẻ những công cụ thú vị của camera được tích hợp trong iPhone có các tính năng ẩn như ProRAW, Cinematic Mode hay lưới bố cục, có thể giúp bất kỳ ai tạo ra những bức ảnh và video đẳng cấp studio.

Tận dụng ProRAW và HEIF để ảnh “chuẩn từng điểm sáng”

Nhiều người không biết rằng iPhone có một “vũ khí bí mật” giúp ảnh đẹp hơn hẳn — đó là định dạng ProRAW. Khi bật chế độ này, máy sẽ ghi lại toàn bộ dữ liệu cảm biến, cho phép bạn chỉnh sáng, màu hay cân bằng trắng chi tiết hơn rất nhiều, gần như đang làm việc với ảnh từ máy ảnh chuyên nghiệp. Để bật, chỉ cần vào Cài đặt > Máy ảnh > Định dạng > ProRAW & Độ phân giải, rồi bật “RAW” khi chụp. Mỗi tấm ảnh có thể đạt tới 48 megapixel, đủ để phóng to từng chi tiết nhỏ nhất.

Nếu bạn không thích chỉnh sửa quá sâu, định dạng HEIF là lựa chọn hợp lý hơn: chất lượng vẫn tốt, màu sắc rực rỡ mà dung lượng lại nhẹ, tiết kiệm bộ nhớ đáng kể.

Nếu biết cách vận dụng kỹ thuật, iPhone có thể giúp biến ảnh chụp thường thành tác phẩm nghệ thuật đẳng cấp. Ảnh: pexels.

Ứng dụng các chia lưới bố cục và khóa nét của iPhone – bí kíp chụp ảnh “không lệch khung”

Một bức ảnh đẹp không chỉ nhờ máy xịn, mà còn nhờ bố cục và độ nét chuẩn. iPhone có sẵn lưới chia khung theo quy tắc một phần ba, giúp căn chủ thể cân đối, hài hòa hơn. Ngoài ra, thước cân bằng (water level) đảm bảo đường chân trời luôn thẳng — cực kỳ hữu ích khi chụp phong cảnh hay kiến trúc. Khi cần chụp chủ thể cố định, bạn chỉ cần nhấn giữ để khóa nét và độ phơi sáng (AE/AF LOCK). Cách này giúp máy không tự điều chỉnh sáng tối liên tục, giữ bức ảnh ổn định và tự nhiên hơn.

Quay video “chuẩn điện ảnh” ngay trên iPhone

Không chỉ chụp tốt, iPhone còn khiến nhiều người bất ngờ với khả năng quay phim. Khi chuyển sang 4K ở 24 khung hình/giây, hình ảnh trở nên mượt mà, có chiều sâu như phim chiếu rạp. Chế độ Cinematic (Phim ảnh) giúp làm mờ hậu cảnh, tự động chuyển nét giữa các nhân vật – hiệu ứng vốn chỉ có trên máy quay chuyên nghiệp. Nếu bạn thích dựng video hoặc chỉnh màu, hãy thử bật ProRes Video, chất lượng cao và rất dễ xử lý hậu kỳ.

Ứng dụng AI giúp làm “trợ lý ảo” của người chụp iPhone

Apple đang đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo và phần mềm xử lý ảnh thông minh, giúp ai cũng có thể chụp đẹp mà không cần quá nhiều kỹ năng. Một số nguồn tin cho biết hãng sẽ thiết kế lại ứng dụng Camera theo phong cách visionOS, cho phép quay đồng thời bằng cả camera trước và sau, đồng thời phân tích cảnh trong thời gian thực.

Từ những tấm ảnh đời thường đến video chuyên nghiệp, iPhone đang dần trở thành studio di động — nhỏ gọn, mạnh mẽ và đầy cảm hứng sáng tạo.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn