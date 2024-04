iPhone 6 Plus thành máy lỗi thời

iPhone 6 Plus là một trong những dòng điện thoại di động bán chạy nhất mọi thời đại. Ảnh: The Verge.

Hôm 1/4, Apple đã bổ sung một số thiết bị vào danh sách các hàng cổ và lỗi thời, bao gồm một số mẫu iPhone và iPad đời cũ như iPhone 6 Plus, iPad mini 4.

Cụ thể, iPhone 6 Plus bị đưa vào danh sách hàng "lỗi thời" (obsolete) trên toàn thế giới, tức là sản phẩm không còn nhận bất cứ hỗ trợ từ nhà sản xuất theo mọi hình thức, kể cả sửa chữa phần cứng và cập nhật phần mềm. Theo định nghĩa của Táo khuyết, một sản phẩm bị xem là lỗi thời nếu không còn phân phối hơn 7 năm.

Trước đó, iPhone 6 Plus bị đưa vào danh sách hàng cổ (vintage) vào tháng 2/2022. Trong khi đó, iPhone 6 được liệt vào danh sách này sau đó 8 tháng. iPhone 6 và 6 Plus cùng được giới thiệu vào tháng 9/2014, cũng là lần đầu tiên Apple ra mắt một dòng iPhone với 2 kích thước màn hình khác nhau. 2 thiết bị đều dùng chip xử lý A8, RAM 1 GB, camera sau 8 MP.

iPhone 6 trang bị màn hình 4,7 inch, trong khi iPhone 6 Plus dùng màn hình 5,5 inch, camera sau có thêm chống rung quang học. Đây là dòng iPhone đầu tiên hỗ trợ NFC cho dịch vụ thanh toán Apple Pay. Với nhiều nâng cấp đáng giá, iPhone 6 và 6 Plus là một trong những dòng điện thoại di động bán chạy nhất mọi thời đại.

iPhone 6 bị đưa vào danh sách hàng lỗi thời do đã ngừng phân phối hơn 7 năm. Ảnh: The Verge.

Theo MacRumors, lý do iPhone 6 xuất hiện trong danh sách trễ hơn bởi Apple vẫn bán model này ở một vài nơi, sau khi ngừng sản xuất iPhone 6 Plus. Apple đã ngừng sản xuất iPhone 6 Plus vào tháng 9/2016, nhưng iPhone 6 vẫn có sẵn thông qua các đại lý ở một số quốc gia trong vài năm nữa nên nó vẫn chưa bị coi là "lỗi thời".

Về phần mềm, năm 2019, Apple đã ngừng cập nhật phần mềm cho iPhone 6 và 6 Plus khi iOS 13 yêu cầu iPhone 6s trở lên. Dù vậy, Táo khuyết vẫn cập nhật bản vá lỗi bảo mật cho những thiết bị chạy iOS 12, không chỉ iPhone 6, 6 Plus mà còn có iPhone 5s hay iPad Air đời đầu.

Đối với iPad, Apple đã xếp iPad mini 4 vào danh sách “cổ điển", có nghĩa là thiết bị đã ngừng phân phối hơn 5 năm. Dù vậy, hãng vẫn còn cung cấp linh kiện và sửa chữa thiết bị cổ trong tối đa 2 năm nữa, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của các bộ phận.

Apple cũng đã thêm iPhone 8 và iPhone 8 Plus màu đỏ (PRODUCT) RED vào danh sách sản phẩm "cổ điển". Các thiết bị màu khác được bày bán lâu hơn nên chưa xếp vào danh sách này.

