Bộ sạc mới giúp iPhone 17 sạc siêu tốc

Với bộ sạc 40W, iPhone 17 và iPhone Air không chỉ nâng cao khả năng sạc nhanh mà còn cung cấp cái nhìn đầy thú vị về công nghệ mới của Apple. Không chỉ đơn giản là sạc nhanh 40W, bộ sạc này còng có thể mang đến tốc độ sạc tối đa 60W, tương thích với tất cả các mẫu iPhone từ dòng iPhone 15 trở về sau. Đặc biệt, bộ sạc có thể sạc từ 0-50% chỉ trong 20 phút trên các mẫu iPhone 17.

Mặc dù được thiết kế để cung cấp công suất đầu ra 40W, bộ sạc này có thể tạm thời đạt công suất 60W. Điều này tương đương với bộ sạc MagSafe 60W dành cho MacBook Pro, nhưng không tương thích với các máy tính xách tay này. Lý do là bộ sạc chỉ có thể duy trì công suất 40W trong thời gian dài, trong khi 60W chỉ được cung cấp trong thời gian ngắn để hỗ trợ sạc nhanh hơn.

Công nghệ sạc mới này còn được trang bị một tính năng đặc biệt mang tên AVS (Adjustable Voltage Supply). AVS là một phần của tiêu chuẩn USB PD 3.2 mới nhất cho phép điều chỉnh điện áp một cách linh hoạt, từ 15V đến 48V, giúp kiểm soát nhiệt độ và tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn.

Hiện nay, pin lithium-ion phổ biến trong các thiết bị điện tử ất nhạy cảm với nhiệt độ. Sạc nhanh có thể tạo ra nhiệt, và khi pin đạt khoảng 80%, tốc độ sạc sẽ chậm lại để bảo vệ pin khỏi quá nhiệt. Sự khác biệt lớn giữa AVS và các công nghệ trước đó là AVS duy trì nguồn điện liên tục, giúp cung cấp điện áp gần với yêu cầu của toàn bộ hệ thống.

Ngoài Apple, một số thương hiệu khác cũng đã áp dụng công nghệ AVS trong sản phẩm của họ, như bộ sạc USB-C 67W của Google dành cho dòng Pixel 10 và bộ sạc GaN 240W của Framework cho máy tính xách tay.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn