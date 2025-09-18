Chưa giao hàng, Apple đã phải sửa lỗi iPhone 17

Lỗi hiếm gặp khi chụp ảnh bằng iPhone 17 Air. Ảnh: CNN.

Theo AppleInsider, Apple đang chuẩn bị bản cập nhật phần mềm để giải quyết vấn đề hiếm gặp khi "màn hình đèn LED cực kỳ sáng và chiếu thẳng vào camera của iPhone 17 Air và iPhone 17 Pro".

Theo CNN, tuy xác nhận lỗi, Apple chưa thông báo về ngày phát hành bản cập nhật sửa lỗi.

Cụ thể, ở bài đánh giá iPhone Air của phóng viên Henry Casey trên CNN, vấn đề này đã bất ngờ xuất hiện khi chụp ảnh tại một buổi hòa nhạc. Một bảng đèn LED trực tiếp chiếu thẳng vào camera của chiếc iPhone, gây ra các lỗi hình ảnh.

Theo Casey giải thích, cứ chụp khoảng 10 tấm từ iPhone Air và iPhone 17 Pro Max sẽ có một tấm ảnh có sự cố hình hộp màu đen và những đường màu trắng kỳ lạ xuất hiện.

19h ngày 12/6, Apple Store và hàng loạt đại lý chính hãng trong nước mở đặt cọc iPhone 17 series. Năm nay, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia bán sớm, giao hàng ngày nhưng do chênh lệch múi giờ nên trước cả Mỹ, từ 19/9.

Đây là một trong những thay đổi quan trọng, điều hướng iFan muốn sở hữu máy sớm từ việc mua máy xách tay, chuyển sang lựa chọn chính hãng.

Ngay sau khi mở đặt trước, iPhone 17 Pro Max nhanh chóng cháy hàng. Đến 19h5 ngày 12/9, người dùng đã không thể đặt suất nhận hàng vào 19/9. Ở các đại lý trong nước, sản phẩm cũng sớm hết lựa chọn lấy trong ngày đầu. Một số đơn vị còn kê giá, bán kèm gói bảo hành cho người dùng muốn nhận iPhone 17 Pro Max vào ngày 19/9.

