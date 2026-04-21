iOS 27 chưa ra mắt, 4 iPhone đã bị gọi tên trong danh sách “ra rìa”

Một trong những vấn đề được quan tâm là danh sách các mẫu iPhone nào sẽ nhận được iOS 27. Sau bài phát biểu quan trọng, Apple thường phát hành phiên bản Beta đầu tiên của iOS mới, cho phép những người dùng sẵn sàng thử nghiệm trải nghiệm những cải tiến ngay lập tức.

iOS 27 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 8/6.

Vào năm ngoái, Apple đã ngừng hỗ trợ iOS cho ba mẫu iPhone: iPhone Xs, iPhone Xs Max và iPhone Xr, tất cả đều ra mắt vào năm 2018 với chip A12 Bionic. Năm nay, người dùng đang chờ đợi thông tin về những mẫu iPhone nào sẽ bị ngừng hỗ trợ. Đây là điều rất quan trọng vì các mẫu iPhone không còn được hỗ trợ sẽ không nhận được bản cập nhật Siri 2.0.

Theo một bài đăng trên Weibo từ Instant Digital, danh sách các mẫu iPhone dự kiến sẽ nhận được bản cập nhật iOS 27 bao gồm các dòng sản phẩm iPhone 17 (cả iPhone 17e), iPhone 16 (cả iPhone 16e), iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12 và iPhone SE 3.

Nếu danh sách trên chính xác, các mẫu iPhone đã nhận được iOS 26 nhưng sẽ không nhận được iOS 27 bao gồm iPhone SE (thế hệ thứ 2), iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Tất cả các sản phẩm này đều sử dụng chip A13 Bionic.

iPhone 11 series nằm trong danh sách không được cập nhật iOS 27.

Điểm nhấn iOS 27 mang tên Siri 2.0

Được xem là điểm nhấn của phiên bản iOS sắp tới, Siri 2.0 hứa hẹn mang đến nhiều khả năng mới. Người dùng sẽ có thể yêu cầu Siri thực hiện các tác vụ cụ thể dựa trên nội dung hiển thị trên màn hình. Tính năng Cá nhân Siri cũng sẽ được cải tiến, cho phép Siri trả lời các câu hỏi cá nhân dựa trên thông tin từ các ứng dụng như Lịch, Thư và Ảnh.

Ngoài ra, Siri sẽ có khả năng đọc thông tin từ màn hình và kết nối với các dịch vụ theo dõi chuyến bay, giúp người dùng lên kế hoạch đón người thân tại sân bay một cách chính xác. Siri 2.0 cũng sẽ trở thành một chatbot thông minh, sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo với khả năng xử lý các thao tác phức tạp chỉ bằng một lệnh duy nhất.

Siri 2.0 sẽ mang đến nhiều lợi ích cho người dùng.

Apple đang đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ AI, với thông tin cho rằng công ty đang trả cho Google số tiền 1 tỷ USD mỗi năm để sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo này. Khả năng mới sẽ giúp Siri thực hiện nhiều hành động cùng lúc, từ việc đặt vé máy bay đến việc kiểm tra lịch trình cá nhân.

Siri 2.0 không chỉ là một bản cập nhật mà còn là một bước đột phá lớn trong công nghệ trợ lý ảo, hứa hẹn mang đến trải nghiệm người dùng tốt hơn và thông minh hơn.

Tác giả: Kiến Tường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn