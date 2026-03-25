Đây là lý do iOS 27 đáng chờ đợi

Giao diện mới của Siri sẽ tương đồng với các chatbot AI tạo sinh hàng đầu hiện nay như ChatGPT hay Claude. Ảnh: AppleInsider.

Theo thông tin mới nhất được AppleInsider và Bloomberg đăng tải, Apple đang chuẩn bị một màn "lột xác" mang tính lịch sử cho trợ lý ảo Siri trên bản cập nhật iOS 27 sắp tới.

Kể từ khi công bố chiến lược Apple Intelligence, việc "đại tu" cho Siri đã phải đối mặt với hàng loạt sự chậm trễ đáng thất vọng, khiến phiên bản hiện tại vẫn chưa thể đáp ứng được những kỳ vọng lớn lao mà "Táo khuyết" từng hứa hẹn trước công chúng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của dự án có tên mã Campo hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện đó.

Thay đổi lớn và trực quan nhất chính là sự lột xác về giao diện. Trong phiên bản mới, giao diện của Siri sẽ tương đồng với các chatbot AI tạo sinh hàng đầu hiện nay như ChatGPT hay Claude.

Cụ thể, người dùng sẽ có một không gian tương tác riêng biệt, hiển thị dưới dạng một chuỗi tin nhắn tương tự như ứng dụng Messages gốc, với các bong bóng trò chuyện và một trường nhập văn bản rõ ràng.

Thiết kế này không chỉ trực quan hóa cuộc đối thoại mà còn cho phép người dùng lưu trữ ngữ cảnh, xem lại lịch sử trò chuyện và tiếp tục các cuộc hội thoại dang dở ở một thời điểm khác trong tương lai.

Ngoài ra, nền tảng cũng sẽ tích hợp một nút gạt chuyển đổi tiện lợi, giúp người dùng chuyển đổi mượt mà giữa chế độ ra lệnh bằng giọng nói và nhập liệu bằng văn bản tùy theo tình huống.

Bên cạnh đó, Apple dự kiến sẽ giải quyết dứt điểm bài toán "đứt gãy ngữ cảnh" của phiên bản cũ bằng cách cấp quyền cho Siri phân tích sâu dữ liệu cá nhân của người dùng trên thiết bị.

Theo đó, phiên bản mới của Siri sẽ có khả năng tự động đọc hiểu email, quét tin nhắn và xâu chuỗi các dữ kiện cá nhân để đưa ra câu trả lời chính xác và mang tính cá nhân hóa cao nhất.

Dự kiến, bản cập nhật mới của Siri sẽ xuất hiện tại hội nghị lập trình viên WWDC 2026 diễn ra từ ngày 8/6 (giờ địa phương), tức rạng sáng 9/6 (giờ Việt Nam). Trong sự kiện khai mạc, Apple dự kiến ra mắt iOS 27, macOS 27 cùng loạt phần mềm khác.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: znews.vn