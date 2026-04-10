Lý do iPhone nhanh hết pin sau mỗi lần cập nhật iOS

Nhiều người dùng iPhone thường nhận thấy rằng pin của thiết bị dường như hao nhanh hơn sau khi cài đặt bản cập nhật iOS mới. Tuy nhiên, Apple cho biết đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường.

Đừng vội lo khi iPhone tụt pin sau cập nhật phiên bản iOS mới

Theo Apple, ngay cả khi người dùng đã hoàn tất tải xuống và cài đặt iOS mới cho iPhone, quá trình thiết lập cho phiên bản iOS mới vẫn tiếp tục diễn ra ngầm. Apple khẳng định rằng sự giảm sút thời lượng pin sau khi cập nhật chỉ là tạm thời và có thể ảnh hưởng đến “hiệu suất tản nhiệt” của thiết bị, dẫn đến việc điện thoại nóng lên nhanh chóng.

Người dùng iPhone vẫn nên cập nhật iOS

Cho dù thời lượng pin sụt giảm, người dùng được khuyến cáo cần cập nhật iOS mới. Có nhiều lý do để người dùng luôn cập nhật iOS, không chỉ để trải nghiệm các tính năng mới mà còn để cải thiện bảo mật cho thiết bị. Thực tế, việc cập nhật lên phiên bản iOS mới nhất có thể giúp tăng thời lượng pin trong một số trường hợp.

Apple giải thích rằng giai đoạn ngay sau khi cập nhật, đặc biệt với các bản cập nhật quan trọng, sẽ có nhiều tác vụ nền diễn ra như lập chỉ mục dữ liệu, tải xuống tài nguyên mới và cập nhật ứng dụng. Do đó, người dùng không cần quá lo lắng nếu pin điện thoại của họ nhanh hết, vì vấn đề này sẽ tự khắc phục sau một thời gian.

Tuy nhiên, không phải tất cả các vấn đề về thời lượng pin đều có thể được bỏ qua. Người dùng cũng nên chú ý đến các dấu hiệu cho thấy pin iPhone cần được thay thế, bởi lẽ dù iPhone có hiệu suất tốt ra sao, nó cũng không thể sử dụng mãi mãi.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn