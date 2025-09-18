Inter Miami đưa tên Messi thành logo trên áo đấu học viện

Các đội trẻ của Inter Miami trong học viện sẽ là các cầu thủ trẻ đầu tiên sử dụng logo Lionel Messi chính thức trên áo đấu mới cho chiến dịch của mùa giải 2025-2026. Ở mùa giải trước, đội bóng của Beckham đã cho học viện mặc áo đấu sân nhà màu hồng tương tự đội một, trong nỗ lực xây dựng thương hiệu cho toàn bộ các đội Inter Miami dưới cùng một biểu tượng, phong cách.

"Các cầu thủ của chúng tôi sẽ mang tên và thương hiệu của Messi trên ngực, nhắc nhở họ về sự xuất sắc mà họ đang theo đuổi" - Inter Miami tuyên bố trong một thông cáo trên trang chủ.

Logo thương hiệu của Messi xuất hiện trên ngực phải của áo đấu học viện Inter Miami

Đội bóng từ Florida còn nhấn mạnh, nỗ lực này là sự tượng trưng cho sự xuất sắc mà mỗi cầu thủ trẻ của họ nên khao khát đạt được trong hành trình chinh phục trái bóng tròn.

"Không có học viện trẻ nào khác trên thế giới đã mặc áo đấu mang thương hiệu của Messi trước đây. Nó sẽ trở thành một khoảnh khắc lịch sử đối với học viện Inter Miami, vì Logo của Messi sẽ được thể hiện một cách tự hào trên áo đấu của Học viện chúng tôi ở mỗi trận đấu, với các bộ đồ sân nhà màu hồng mang tính biểu tượng và bộ đồ sân khách màu đen sẽ có dấu hiệu" - trang chủ Inter Miami bày tỏ.

Inter Miami còn khẳng định, đây là sự kết hợp có một không hai để kết nối tham vọng, di sản và cảm hứng, trao quyền cho thế hệ tiếp theo để có những ước mơ lớn hơn. Việc áo đấu học viện Inter Miami kết hợp với Messi không chỉ đơn giản là thêm một logo, đó là khi sự vĩ đại gặp gỡ sự tự do cho việc mơ ước.

Tại đội bóng nước Mỹ, Messi đã tạo nên nhiều hiệu ứng từ chuyên môn, kinh doanh với những sự tăng trưởng kỷ lục từ khi gia nhập.

Tác giả: Quốc An

Ảnh: Inter Miami

Nguồn tin: Báo Người Lao Động