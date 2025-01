Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 500 tỷ đồng

Ngày 2/1/2025, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lạng Giang vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến.

Theo cơ quan chức năng, ngày 18/12/2024, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Trong đó, Đặng Duy Tiến (SN 1993, trú tại Chung cư Tân Phát, khối Tân Phúc, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) là kẻ cầm đầu.

Đối tượng Đặng Duy Tiến (giữa) bị bắt giữ. Ảnh: CABG.

Để tổ chức hoạt động đánh bạc, đối tượng Tiến đã vận hành một website, tuyển nhân viên cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh quảng cáo cho website; nhắn tin mời kéo người chơi tham gia đánh bạc trên website; trả lời, giải đáp thắc mắc của người đánh bạc.

Ban chuyên án xác định, các đối tượng tổ chức đánh bạc từ tháng 1/2024 với tổng số tiền khoảng trên 500 tỷ đồng; có sự tham gia của hàng nghìn con bạc trên địa bàn cả nước. Có những ngày, số tiền giao dịch đánh bạc lên tới 6-7 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của đối tượng, ban chuyên án thu giữ 20 điện thoại di động, 12 thẻ sim, 3 bộ máy vi tính, 1 xe ô tô và một số đồ vật tài liệu liên quan đến vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn