Nghệ An: "Thủ phủ" giò bê tất bật với thị trường Tết

"Dịp cận Tết cũng là lúc mùa vụ, cơ sở cũng tăng lượng sản xuất để cung ứng đủ cho nhu cầu thị trường, nhu cầu người tiêu dùng. Giò bê sản xuất với nguyên tắc ba không "không chất cấm, không hóa chất hàn the, không phụ gia", chúng tôi luôn ý thức việc an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như tâm huyết với sản phẩm để khách hàng an tâm sử dụng, an toàn sức khỏe", chủ cơ sở giò bê Minh Hiền bày tỏ.