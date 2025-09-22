Hướng dẫn làm thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi trên VNeID

Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là các bước thực hiện đăng ký căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi. Điều kiện cần là ứng dụng VNeID của cha mẹ hoặc người giám hộ đã được định danh mức độ 2.

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại của cha mẹ hoặc người giám hộ

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn mục "Thủ tục hành chính". Sau khi trang mới mở ra, chọn mục "Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi".

Bước 3: Hệ thống yêu cầu nhập passcode để xác thực. Sau khi nhập xong, bạn nhấn chọn mục "Tạo mới yêu cầu"

Bước 4: Một trang mới hiện ra để người dùng điền các thông tin cá nhân của mình, cũng như thông tin cá nhân của trẻ dưới 14 tuổi. Sau khi hoàn tất việc điền thông tin vào các trường trống, bạn nhấn vào nút "Kiểm tra thông tin" và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Một số lưu ý

Để trẻ có thể được cấp căn cước công dân, ngoài các thủ tục trực tuyến trên VNeID, bạn cần đưa trẻ đến cơ quan công an phường, xã để thu thập thông tin cá nhân: chụp ảnh, thu thập vân tay, mống mắt.

Đối với trẻ dưới 6 tuổi, không cần thu thập vân tay và chụp ảnh. Các thủ tục hoàn toàn có thể làm trực tuyến trên VNeID. Trẻ từ 6 đến 14 tuổi cần phải đến cơ quan công an để thực hiện thủ tục sinh trắc học. Thủ tục cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi được cơ quan chức năng thực hiện miễn phí.

Ngoài VNeID, người dùng có thể đăng ký cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi tại Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

