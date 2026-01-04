Hung thủ sát hại bé gái 13 tuổi ở Cà Mau khai gì?

Tại cơ quan điều tra, Kiệt khai nhận có quen biết với nạn nhân là cháu V.T.M.K (SN 2013, học lớp 7 ở xã Phú Tân). Trước đó, Kiệt mượn của cháu K. 300 ngàn đồng rồi sau đó lấy lý do trả tiền để hẹn gặp nạn nhân.

Hiện trường vụ việc.

Lúc 16h ngày 1/1, cháu K. chạy xe đạp điện đến khu vực gần trụ sở UBND xã Phú Tân để nhận tiền. Sau khi trả lại tiền, Kiệt tiếp tục rủ cháu K. đi cùng đòi tiền một người tên Khoa và hứa nếu lấy được tiền sẽ cho K. 4 triệu đồng. Tin lời, cháu K. đồng ý đi theo Kiệt.

Kiệt chở nạn nhân đến đoạn đường bê tông vắng dọc kênh Lô 1, thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm thì dừng xe lại. Tại đây, Kiệt quay sang hiếp dâm nạn nhân và bị chống cự quyết liệt. Sợ cháu K. kể sự việc với gia đình, Kiệt lấy dao mang theo sát hại cháu rồi đẩy thi thể xuống đầm tôm của người dân. Sau khi gây án, Kiệt vứt bỏ điện thoại, một số đồ đạc của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường...

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo điều tra vụ án.

Như Báo CAND đã đưa tin, sáng 2/1, Công an xã Cái Đôi Vàm tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nữ giới dưới vuông tôm tại ấp 8. Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã nhanh chóng có mặt tại phong tỏa, bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an tỉnh. Kiểm tra ban đầu, xác định trên cổ nạn nhân có vết thương do vật sắc gây ra, có dấu hiệu bị sát hại và ném xuống đầm tôm của người dân tại cạnh đường bê tông kênh Lô 1, ấp 8, xã Cái Đôi Vàm.

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an địa phương tập trung lực lượng, phương tiện để điều tra vụ việc.

Người dân hiếu kỳ kéo đến theo dõi vụ việc.

Xác minh ban đầu, nạn nhân là cháu V.T.M.K. (SN 2013, ngụ ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau). Các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương rà soát các mối quan hệ, đối tượng nghi vấn, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan phục vụ công tác điều tra.

Qua rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan CSĐT xác định hung thủ là Hồ Anh Kiệt (SN 2010, xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú ấp 3, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau, đang làm thuê cho một chủ tàu cá ở địa phương). Tại cơ quan Công an, Kiệt đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đã gây ra.

