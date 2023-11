Huế mưa lớn suốt đêm, nhiều nơi ngập lụt nặng

Nhiều nơi ở TP Huế ngập sâu do mưa lớn - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng 15-11, tại Thừa Thiên Huế vẫn mưa lớn. Mưa lớn khiến nước trên sông Hương, sông Bồ đều đã vượt mức báo động 3 gây ngập lụt trên diện rộng ở TP Huế, thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền…

Ở TP Huế, nhiều tuyến đường chính như Bến Nghé, Đống Đa, Nguyễn Huệ… ngập trong nước lũ. Nhiều người dân, sinh viên đang ở trọ không kịp đưa xe máy đi đến nơi cao ráo hơn đành chấp nhận để xe ngập trong nước.

Bạn Thu Hiền (sinh viên Trường ĐH Y dược - ĐH Huế) ở trọ khu vực đường Trần Phú (TP Huế) nói chỉ kịp đưa xe máy đến gửi nhờ khu trọ nơi khác lúc nửa đêm, còn đồ đạc thì chấp nhận bị ngập nước.

"Từ đêm qua đến chừ mưa to không ngớt. Đến sáng ni vẫn còn mưa và nếu cứ như ri thì khu nhà trọ chỗ mình ở chắc chắn sẽ bị ngập và ướt hết đồ đạc", Hiền nói.

Your browser does not support the video tag.

Người dân Huế chạy lũ trong đêm mưa, nhiều đoạn đường ùn tắc

Còn ở khu chung cư Aranya (phường Xuân Phú, TP Huế) nước dâng lên rất cao. Nhiều ô tô của người dân không kịp di chuyển đến nơi cao ráo đành chấp nhận bị ngập nước.

Một khu nhà ở đường Trần Phú (TP Huế) ngập trong nước sáng 15-11 - Ảnh: NHẬT LINH

Đến sáng nay người dân ở khu chung cư này muốn di chuyển ra bên ngoài gần như chỉ còn cách là đi đò.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đêm 14 đến sáng 15-11 ở Huế có mưa rất to với tổng lượng mưa khoảng 140mm.

Người dân TP Huế đem xe máy đi gửi chỗ cao ráo trong đêm vì sợ lũ lụt - Ảnh: NHẬT LINH

Hiện nay các hồ chứa thủy điện, thủy lợi ở đầu nguồn các sông đã đầy, đang xả lũ qua tràn về hạ du. Dự báo mưa lớn còn tiếp tục xảy ra trong ngày 15-11.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 15-11 để đảm bảo an toàn.

Nước lên nhanh khiến nhiều khu trọ sinh viên ở TP Huế không kịp trở tay - Ảnh: NHẬT LINH

Con đường Ngô Thế Lân trong thành nội Huế ngập nặng - Ảnh: THÁI LỘC

Khu chung cư Aranya (TP Huế) ngập trong biển nước - Ảnh: QUỲNH NGA







Tác giả: NHẬT LINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ