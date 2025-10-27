Nước lũ vượt báo động 3, Đà Nẵng nhiều nơi ngập trong nước

Sáng 27/10, mực nước trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tiếp tục dâng cao, trong khi sông Tam Kỳ xuống chậm, gây nguy cơ ngập lụt diện rộng tại nhiều khu vực hạ du.

Theo số liệu quan trắc lúc 7h sáng nay, mực nước trên sông Vu Gia tại Hội Khách đạt 16,00m (dưới báo động III: 0,50m), tại Ái Nghĩa đạt 9,01m (trên báo động III: 0,01m); sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 16,42m (trên báo động III: 1,42m), tại Giao Thủy 8,43m (dưới báo động III: 0,37m), tại Câu Lâu 3,71m (dưới báo động III: 0,29m) và tại Hội An 1,81m (dưới báo động III: 0,19m). Trên sông Hàn, mực nước tại Cẩm Lệ đạt 1,12m (trên báo động I: 0,12m), trong khi sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ đo được 1,28m, vẫn dưới báo động I.

Mực nước sông Thu Bồn dâng cao, tràn bờ khu vực chợ cá Thanh Hà (Hội An), ghe thuyền phải neo sát mái nhà.

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục lên nhanh và có khả năng vượt báo động III; sông Hàn duy trì ở mức trên báo động II; sông Tam Kỳ dao động quanh báo động I. Từ 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn sẽ đạt đỉnh trên báo động III, sông Hàn duy trì mức trên báo động II và dao động ở mức cao, còn sông Tam Kỳ khả năng vượt báo động I.

Nước lũ dâng ngập vườn tược, khu dân cư tại vùng trũng thấp xã Quế Phước.

Từ chiều tối 26/10, mực nước sông dâng cao đã gây ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực trên địa bàn các xã vùng trũng. Lực lượng Công an, Quân sự xã Thượng Đức đã khẩn trương hỗ trợ sơ tán người dân, kê cao, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an xã hỗ trợ người dân di chuyển bằng ghe đến nơi an toàn trong đêm 26/10.

Tính đến 7h sáng 27/10, trên địa bàn xã Thượng Đức có nhiều khu vực bị chia cắt như các thôn: Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Tân An, Hà Dục Tây, Tịnh Đông Tây và Hà Dục Đông (khu vực Hà Dục Bắc cũ). Trong đó, tổ 6 thôn Tân An (xã Thượng Đức) có nhiều nhà ngập sâu trên 1m; khu tái định cư Gò Hiu bị chia cắt hoàn toàn.

Nhiều tuyến đường tại khu dân cư ven sông Thu Bồn (phường Hội An Tây) bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân.

Tại xã Quế Phước (TP Đà Nẵng), nhiều hộ dân sống ven sông Thu Bồn đã tất bật kê dọn đồ đạc, chuyển các vật dụng quan trọng lên cao. Ồng Võ Thịnh, trú thôn Trung Hạ (xã Quế Phước), cho biết: “Nước sông lên rất nhanh, từ đêm qua cả nhà tôi phải thức trắng để chuyển đồ. Giờ chỉ mong trời bớt mưa, chứ nước mà lên thêm tí nữa là vào tận nhà”.

Người dân di chuyển khó khăn giữa dòng nước lũ trên tuyến đường trung tâm xã Đại Lộc.

Còn tại khu vực hạ lưu sông ở phường Hội An Tây, người dân cũng tranh thủ neo thuyền, chằng chống nhà cửa. Ông Phạm Văn Hậu nói: “Chúng tôi quen với lũ nhưng năm nay nước lên đột ngột quá. Ai nấy đều chủ động chuẩn bị, nghe chính quyền thông báo là kê đồ, sẵn sàng di dời”.

Cán bộ, dân quân địa phương giúp người dân kê cao, di dời tài sản, phương tiện trong vùng ngập sâu tại xã Thượng Đức.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, cảnh báo và chủ động di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến mưa lũ, không chủ quan vượt qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Lực lượng Công an phối hợp hỗ trợ người dân di chuyển vật dụng lên cao tránh lũ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kết hợp với việc các hồ chứa thủy điện trên thượng nguồn đang xả điều tiết khiến nhiều vùng trũng thấp ven sông có nguy cơ ngập sâu, đặc biệt tại các địa phương như Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc và Hòa Tiến. Tại khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở mức rất cao, đe dọa an toàn của người dân sinh sống dọc sườn dốc, ven suối.

Tác giả: Hải Nam - Quang Anh

Nguồn tin: congly.vn