Gãy cần cẩu tháp tại công trình cao tầng ở Đà Nẵng

Chiều 23.10, lãnh đạo phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng công an đang điều tra vụ gãy cần cẩu tháp xảy ra tại một công trình xây dựng cao tầng trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sinh sống gần công trình Dự án chung cư Tháp đại dương Hiyori Aqua Tower (tọa lạc tại giao lộ Lê Đức Thọ - Ngô Cao Lãng, phường Sơn Trà) bất ngờ nghe một tiếng động lớn phát ra từ khu vực công trình. Khi nhìn ra, nhiều người phát hiện cần cẩu tháp của dự án bị gãy đôi, phần thân gập xuống giữa không trung.

Hiện trường vụ việc

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, phần cần cẩu dài hàng chục mét bị gãy ngang, dây cáp tời đứt rời, nhiều thanh sắt, thép và vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang phía dưới khu vực thi công.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Sơn Trà đã có mặt để phong tỏa, ghi nhận hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo phường Sơn Trà cho biết sẽ thông tin thêm khi có kết quả xác minh chính thức.

Theo thông tin công bố, Dự án chung cư Tháp đại dương Hiyori Aqua Tower do Công ty TNHH Aqua Tower làm chủ đầu tư, Công ty CP Kỹ thuật xây dựng Dinco là tổng thầu thi công. Dự án gồm 25 tầng nổi, 2 tầng hầm, với 202 căn hộ và khu phức hợp thương mại - dịch vụ.

Hiện, nguyên nhân vụ gãy cần cẩu đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Đức Hoàng



Nguồn tin: baovanhoa.vn