Trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 33, ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầu tiên gặp đội bóng nữ Đại học Aichi Toho (Nhật Bản).

ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng "ba sao" trên đất Nhật Bản. (Ảnh: VFF)

Thế trận chủ động giúp các học trò của HLV Mai Đức Chung tạo ra nhiều cơ hội ngay từ đầu. Sang hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự bắt đầu phát huy hiệu quả. Phút 53, Bích Thùy ghi bàn mở tỷ số sau một pha dứt điểm quyết đoán. Chỉ ba phút sau, cũng chính cô nhân đôi cách biệt, nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT nữ Việt Nam.

Đến phút 69, Thái Thị Thảo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 bằng pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm, chỉ sau 2 phút được thay vào sân.

Trong trận, ĐT nữ Việt Nam cũng có nhiều sự thay đổi để thử nghiệm đội hình. Kết thúc 90 phút, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng 3-0, tạo bước khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản trước khi hướng đến mục tiêu “săn vàng” tại SEA Games 33.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn