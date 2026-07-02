Họp bàn giải pháp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh

Tham dự cuộc họp có Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 17/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các xã: Sơn Lâm, Thông Thụ, Tiền Phong, Yên Na, Lượng Minh, Hữu Khuông, Nga My, Nhôn Mai, Tương Dương, Tam Thái, Tam Quang. Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 1, Công ty thủy điện Bản Vẽ, Công ty Cổ phần thuỷ điện Hủa Na, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Quang cảnh cuộc họp

Hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án Thủy điện Hủa Na trong năm 2026

Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Hóa báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án thủy điện

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã nghe báo cáo về những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Thủy điện Hủa Na. Theo đó, công tác xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp giữa nơi đi và nơi đến vẫn còn 206 hộ chưa hoàn thành, gồm 16 hộ đất ở và 190 hộ đất sản xuất nông nghiệp.

Đối với công tác giao đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hằng năm khác với tổng diện tích 302,411 ha, nhiều nội dung vẫn chưa hoàn thành. Cụ thể, đối với 151,586 ha đất có rừng tự nhiên, việc xử lý chưa thể thực hiện do chưa đạt được sự đồng thuận của người dân đối với phương án đề xuất. Đối với 74,515 ha rừng trồng nằm ngoài quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, các địa phương vẫn chưa hoàn thành việc rà soát, cập nhật quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ giao đất và lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND xã Thông Thụ Nguyễn Thị Hoài báo cáo những vướng mắc của địa phương

Đối với 64,132 ha rừng trồng và 12,151 ha đất chưa có rừng thuộc diện tích đã được chuyển mục đích sử dụng, công tác giao đất, đo đạc địa chính, lập hồ sơ giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư vẫn chưa hoàn thành.

Đại diện Công ty Cổ phần thuỷ điện Hủa Na báo cáo các giải pháp tháo gỡ khó khăn

Công tác giao đất lúa nước vẫn còn 46/89 hộ dân xã Tiền Phong chưa nhận đất. Trong khi đó, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cũng chưa hoàn tất khi còn 77/891 hộ tái định cư tại xã Thông Thụ chưa được cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, những tồn tại, vướng mắc tại Dự án Thủy điện Hủa Na đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Vì vậy, các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần tập trung cao độ để tháo gỡ, xử lý dứt điểm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thống nhất phương án thực hiện theo nguyên tắc "việc dễ làm trước, việc khó làm sau”.

Đối với công tác đo đạc địa chính, lập hồ sơ giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn mới để triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn và các điểm tái định cư. Theo đó, giao Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) thay thế hai đơn vị tư vấn trước đây để thực hiện nhiệm vụ. UBND các xã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trong việc hoàn thiện hồ sơ, xác định mốc giới, ranh giới đất nhằm phục vụ công tác đo đạc ngoài thực địa.

Đối với công tác xử lý đối trừ chênh lệch giá trị đất nông nghiệp, giao UBND các xã Thông Thụ và Tiền Phong chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xác định giá đất và thực hiện đối trừ theo đúng quy định. Công ty Cổ phần thuỷ điện Hủa Na phối hợp với UBND các xã hoàn thành công tác xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp giữa nơi đi và nơi đến. Đồng thời, thành lập Tổ công tác chuyên môn trực tiếp xuống địa bàn để rà soát toàn bộ hồ sơ thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ, giao các mốc thời gian hoàn thành các nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các đơn vị tập trung cao nhất cho công tác phối hợp, phấn đấu hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án Thủy điện Hủa Na trong năm 2026.

Đôn đốc, tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc tại các Dự án Thủy điện

Tiếp đó, UBND tỉnh đã bàn các giải pháp để tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc tại Dự án Thủy điện Bản Vẽ. Về công tác bàn giao mặt bằng công trường, hiện còn 6,626 ha chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho địa phương quản lý, sử dụng. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bản Cà Moong, xã Lượng Minh cũng chưa hoàn thành khi còn 30 trong tổng số 133 hộ dân chưa được cấp Giấy chứng nhận đất ở.

Đối với việc lập hồ sơ bồi thường chênh lệch giá trị đất tại các khu tái định cư huyện Tương Dương trước đây, đến nay vẫn chưa xác định được giá đất cụ thể tại nơi đi và nơi đến của các hộ dân, vì vậy chưa có cơ sở để xác định mức bồi thường. Tương tự, công tác bồi thường chênh lệch giá trị đất đối với các hộ tái định cư tập trung tại huyện Thanh Chương trước đây cũng chưa thể triển khai do chưa hoàn thành việc thu thập, tổng hợp số liệu về đất nơi đi và nơi đến để lập, phê duyệt phương án bồi thường.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn

Đối với công tác trích đo, lập bản đồ địa chính phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại hai xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm (nay là xã Sơn Lâm), tiến độ thực hiện đối với đất ở đang chậm so với yêu cầu của UBND tỉnh. Riêng đối với đất sản xuất nông nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp bổ sung và đất lâm nghiệp thu hồi, các đơn vị vẫn đang triển khai theo lộ trình được giao.

Đại diện Ban Quản lý dự án Thủy điện 2 đề xuất các giải pháp

Đối với các nội dung phát sinh ngoài phạm vi dự án và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2018, bao gồm xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời khẩn cấp 19 hộ dân vùng sạt lở tại các khu tái định cư Khe Ò, Khe Choóng (xã Yên Na) và cụm Xốp Vi, bản Xốp Cháo (xã Lượng Minh), đến nay các công việc cơ bản đáp ứng tiến độ UBND tỉnh giao. Riêng các hạng mục trên địa bàn xã Sơn Lâm, gồm Nhà văn hóa bản Noòng, Đài tưởng niệm liệt sĩ và Chợ nông thôn đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh…

Kết luận nội dung liên quan đến Dự án Thủy điện Bản Vẽ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ các địa phương lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện công tác trích đo địa chính, hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục cần thiết nhằm sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đồng thời, giao Ban Quản lý Dự án Thủy điện 2 bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Đối với các hạng mục phát sinh ngoài phạm vi dự án và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm hoàn thành các công trình theo kế hoạch đã đề ra.

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh đã nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án Thủy điện Khe Bố.

Theo báo cáo, công tác lập hồ sơ bồi thường đối với các thửa đất chồng lấn và các thửa đất bị ảnh hưởng do điều chỉnh đường viền lòng hồ vẫn còn nhiều tồn tại. Trong tổng số 95 thửa đất cần xử lý, hiện còn 54 thửa chưa được trích đo địa chính bổ sung để làm cơ sở lập phương án bồi thường (gồm 20 thửa thuộc xã Tương Dương và 34 thửa thuộc xã Tam Thái).

Đối với công tác lập hồ sơ bồi thường chênh lệch giá trị đất giữa nơi đi và nơi đến, đến nay vẫn chưa triển khai đối với 164 thửa đất tại xã Tam Quang do chưa đủ cơ sở thực hiện.

Bên cạnh đó, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân có đất bị ảnh hưởng một phần do ngập lòng hồ Thủy điện Khe Bố cũng đang chậm tiến độ. Hiện còn khoảng 413 thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận, trong đó xã Tương Dương có 313 thửa và xã Tam Thái có 100 thửa.

Đối với Dự án Thủy điện Khe Bố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu việc lập phương án bồi thường, trích đo, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải hoàn thành trước ngày 30/10/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương các nội dung hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã lưu ý các nhiệm vụ cụ thể đối với các xã trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn