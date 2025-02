Hơn 7.000 trường hợp ở Nghệ An bị xử phạt sau hơn 1 tháng triển khai Nghị định 168

Hệ thống hơn 600 camera được lắp đặt tại 191 điểm trên địa bàn thành phố Vinh.

Các lỗi vi phạm chủ yếu, gồm: Vượt quá tốc độ (2.374 trường hợp); vi phạm nồng độ cồn (1.657 trường hợp); quá tải, quá khổ, tự ý cơi nới thành thùng (209 trường hợp); không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định, vi phạm tốc độ…

Nghị định 168/CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Nghị định với mức xử phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An, sau hơn một tháng triển khai, điều nhận thấy rõ là ý thức tham gia giao thông của người dân đã có sự cải thiện đáng kể, góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều trường hợp vi phạm bị camera giám sát ghi lại.

Trước đó, từ ngày 22/1, Công an tỉnh Nghệ An đã chính thức vận hành và khai thác hệ thống hơn 600 camera giám sát, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông được lắp đặt trên địa bàn thành phố Vinh.

Ngoài hỗ trợ điều tiết giao thông bằng việc kiểm đếm lưu lượng và tốc độ di chuyển của phương tiện để đánh giá tình trạng ách tắc, hệ thống camera còn có tính năng phát hiện lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông, các lỗi vi phạm như: không chấp hành đèn tín hiệu giao thông; đi và chuyển hướng sai làn; vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm…

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn