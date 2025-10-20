'Đại chiến' giữa 2 TikToker review khiến MXH dậy sóng

Võ Hà Linh gây chú ý khi review sản phẩm dưỡng mi TikToker Công Ken đại diện. Ảnh: Võ Hà Linh, Nguyễn Trọng Công/Facebook.

Tối 19/10, TikToker Võ Hà Linh đăng tải bài viết nói về một sản phẩm dưỡng mi vừa review, đồng thời nhắc thẳng tên TikToker Công Ken, cũng là người đại diện sản phẩm này.

Theo đó, cô khẳng định bản thân đã đăng ảnh review chụp bằng camera thường, không chỉnh sửa, cũng không tác động đến góc chụp hay chỉnh sửa vùng mắt để khiến kết quả chụp bị sai lệch.

"Sợi mi nó thẳng đuột có bấy nhiêu cây mi đó dồn kiểu gì được. Còn hai ảnh chụp trước sau 3 tháng, đúng sánh sáng, đúng góc máy chuẩn 100% sao được, chụp cùng một lúc chưa chắc đã giống nhau góc máy ấy em", Võ Hà Linh viết.

Cô cũng khẳng định lại bản thân không hề bài xích sản phẩm, cũng không chấm điểm như mọi khi mà chỉ chia sẻ trải nghiệm của bản thân và ê-kíp. Động thái này được cho phản hồi phát ngôn của Công Ken vào cùng ngày.

Võ Hà Linh đánh giá sản phẩm dưỡng mi không có nhiều tác dụng. Ảnh: Võ Hà Linh/Facebook.

Trước đó, Võ Hà Linh lần đầu nhắc đến sản phẩm dưỡng mi Công Ken đại diện hình ảnh vào tháng 6. Cô cho biết sẽ thử sử dụng và cập nhật sau một thời gian sử dụng.

Đến ngày 18/10, nữ TikToker đăng tải clip review sản phẩm, do cô và 2 người trong ê-kíp trực tiếp trải nghiệm. Cô nhận xét có tình trạng ngứa nhẹ ở bờ mi, độ dài, dày của mi chưa có nhiều cải thiện.

"Chắc để em trải nghiệm thêm, hiện tại chưa thấy cải thiện nhiều! Hiệu quả tuỳ thuộc cơ địa mỗi người nên mọi người có thể tự trải nghiệm sản phẩm để có cái nhìn khách quan về sản phẩm", cô chú thích.

Sau màn review này, ngày 19/10, Công Ken đăng tải video lên tiếng song không nhắc cụ thể tên ai mà chỉ nói là "họ". Anh cho biết đã nhún nhường và bỏ qua khi được "họ" nhắc đến lần đầu, song lần này anh quyết định lên tiếng vì thấy "có quá nhiều điểm bất hợp lý" và nghi vấn.

Đáng nói, nam TikToker gây tranh cãi khi bày tỏ quan điểm: "Các bạn theo dõi mình đều biết mình chưa bao giờ nhắc tên ai từ lúc xuất hiện trên mạng xã hội đến nay. Đó là cái tự tôn. Bố mẹ mình cũng dạy mình rằng: 'Khi con làm bất cứ một thứ gì thì thành quả con đạt được phải dựa trên trí não của con, là những thứ mình nghĩ ra bằng trí não và làm cho mọi người vui, những thứ tích cực hay bằng tài năng của con. Tuyệt đối con không nhắc tên hay bấu víu vào người này người kia'", anh ẩn ý, song bày tỏ sự thất vọng khi "họ" không chơi theo cách đó.

Trong livestream vào tối cùng ngày, khi bị nhiều dân mạng phản ứng, cho rằng có lời lẽ ám chỉ Võ Hà Linh, Công Ken giải thích bản thân không có ý như vậy mà muốn nói tới một bộ phận fan của nữ KOC, những người đã tấn công anh sau khi clip review được chia sẻ.

Tuy nhiên, lời giải thích này của nam TikToker không khiến nhiều người thấy thuyết phục. Hiện, màn đụng độ giữa hai TikToker triệu fan vẫn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Sau status mới nhất tối 19/10, Võ Hà Linh cũng chưa có động thái gì thêm.

Võ Hà Linh (sinh năm 1992) là TikToker, KOC nổi tiếng trên mạng xã hội với 5,7 triệu người theo dõi. Cô nổi tiếng với những video review sản phẩm được đánh giá chuyên nghiệp, công tâm.

Công Ken (tên thật: Nguyễn Trọng Công, sinh năm 2002) cũng sở hữu 2,8 triệu người theo dõi, được biết đến qua các video diễn xuất hài hước, vui vẻ.

