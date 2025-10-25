Gặp công an, TikToker 'Tàng Keng Ông Trùm' đổ lỗi cho TikTok, xin khoan hồng

Bị can Lê Anh Điệp (TikToker "Tàng Keng Ông Trùm") khai báo tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an TP.HCM

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bị can Lê Anh Điệp (30 tuổi, quê Ninh Bình) thực hiện.

Như đã thông tin, ngày 24-10, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Anh Điệp.

Tại cơ quan điều tra, Điệp thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Điệp khai sau khi đăng video clip xúc phạm người dân miền Nam lên mạng xã hội TikTok thì nền tảng này không có bất kỳ cảnh báo vi phạm gì.

"Tôi nghĩ là không vi phạm nên để video clip hơn một ngày, sau đó cảm thấy sai nên đã xóa clip", Điệp khai.

Nam TikToker cho biết đã nhận thức rõ hành vi của mình là sai và mong được pháp luật khoan hồng.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, đặc biệt là người dân miền Nam và cũng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ đừng vì câu view, câu like mà làm các nội dung ảnh hưởng xã hội và vi phạm pháp luật", Điệp tỏ ra ăn năn.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" (@keng6868) do Điệp quản trị, sử dụng đã đăng tải nhiều video clip có nội dung miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam, kích động thái độ thù địch, gây kỳ thị, chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các video sau khi được đăng tải nhận được hàng triệu lượt xem, hàng ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ đã gây bức xúc trong dư luận, tạo nên làn sóng phẫn nộ, lên án mạnh mẽ, gây mất an ninh trật tự trên mạng.

Ngoài ra, trong video có đề cập đến việc cứu trợ đồng bào vùng lũ đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cơ quan điều tra xác định: xuất phát từ động cơ "câu" lượt thích, "câu" lượt xem, lượt tương tác trên mạng xã hội TikTok và để trở nên nổi tiếng, Điệp đã đăng tải các video clip được kết luận giám định xác định là có nội dung "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc" theo điểm c khoản 1 Điều 8 và "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác" theo điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.

