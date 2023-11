Hơn 30 dự án chậm tiến độ, 'treo' ở Nghệ An được gia hạn

Nhiều khu "đất vàng" ở trung tâm TP. Vinh (Nghệ An) được nhà đầu tư quây tôn và bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Văn Dũng

Thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Nghệ An đã thu hút được rất nhiều dự án lớn trong và ngoài nước. Nhiều dự án sau khi được chấp thuận đầu tư, các nhà đầu tư đã triển khai thực hiện, hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn có rất nhiều nhà đầu tư khi được chấp thuận chủ trương đầu tư xong thì thực hiện dự án rất chậm hoặc "treo dài hạn", dẫn đến lãng phí tài nguyên đất, gây mất mỹ quan đô thị.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành năm 2023 (do Sở TN&MT làm trưởng đoàn) về việc kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã cho phép gia hạn tiến độ thực hiện dự án đối với 33 dự án. Trong đó, gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng đối với 21 dự án; gia hạn 18 tháng đối với 1 dự án; gia hạn 15 tháng đối với 3 dự án; gia hạn 12 tháng đối với 7 dự án và gia hạn 3 tháng đối với 1 dự án.

Điển hình, Nghệ An gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng đối với các dự án: Trụ sở làm việc, siêu thị, khách sạn, văn phòng cho thuê và dịch vụ tổng hợp tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hoà do CTCP Xây dựng Hà Huy làm chủ đầu tư; dự án Trung tâm dịch vụ thương mại và Văn phòng làm việc tại phường Quán Bàu, TP. Vinh do CTCP Vận tải ô tô 5 làm chủ đầu tư; dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Thành Tâm tại xã Nghi Phú, TP. Vinh do CTCP Bệnh viện Thành Tâm làm chủ đầu tư; dự án Nhà máy đóng tàu tại xã Hưng Hoà, TP. Vinh do CTCP Đầu tư thương mại và vận tải Trường An làm chủ đầu tư; dự án Nhà máy sản xuất chất đốt sinh khói Hoàng Gia tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai do CTCP Năng lượng sinh khối Hoàng Gia làm chủ đầu tư…

UBND tỉnh Nghệ An cũng gia hạn tiến độ sử dụng đất 18 tháng đối với dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và kết hợp văn phòng cho thuê tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh do CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Nghệ An làm chủ đầu tư.

Gia hạn 12 tháng đối với các dự án như: Dự án Trung tâm thương mại, nhà nghỉ và dịch vụ tại xã Nghi Phú, TP. Vinh do CTCP Đầu tư xây dựng công trình Nam miền Trung làm chủ đầu tư (nay là dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ của CTCP kinh doanh Xăng dầu Nghệ An); dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê tại phường Hà Huy Tập. TP. Vinh do CTCP thương mại và dịch vụ Tiến Nhật làm chủ đầu tư; dự án Đầu tư xây dụng, sở hữu, kinh doanh TTTM kết hợp chợ truyền thống Hoàng Mai tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai do Hợp tác xã đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An – Hoàng Mai làm chủ đầu tư…

UBND tỉnh Nghệ An đã giao Cục Thuế tỉnh xác định và thông báo khoản tiền phải nộp bổ sung trong thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất của các dự án, truy thu các khoản nợ về nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có) theo quy định.

Bên cạnh đó, giao các địa phương liên quan (nơi có dự án) giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành dự án đúng thời gian gia hạn; phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc (nếu có) theo quy định của pháp luật…

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai hoàn thành dự án theo đúng quy định của pháp luật và thời gian được UBND tỉnh cho phép gia hạn. Phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc (nếu có); thực hiện nghĩa vụ tài chính của dự án theo quy định.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn