Hơn 172 tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình "Nghĩa tình Dòng Lam - Xuân Bính Ngọ 2026"

Tham dự chương trình, về phía lãnh đạo Trung ương có đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các thành viên đoàn công tác. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đại diện lãnh đạo các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, các Doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Sau 12 năm với tên gọi” Tết vì người nghèo”, từ Xuân Ất Tỵ 2025, chương trình được đổi tên thành “Nghĩa tình dòng Lam” - như một cách gửi gắm sâu sắc hơn tinh thần yêu thương, sẻ chia của người xứ Nghệ. Không chỉ là giúp nhau qua một cái Tết, mà còn là hành trình dài hơn – tiếp sức cho những phận đời kém may mắn có thêm sinh kế, có mái ấm vững chãi, có niềm tin để đứng dậy và bước tiếp.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, đây là hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa, là sự tiếp nối bền bỉ và lan toả truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình - những giá trị đã thấm sâu trong văn hóa và cốt cách con người xứ Nghệ.

Năm 2025 là một năm đầy khó khăn, thách thức. Trong thời gian ngắn, tỉnh Nghệ An liên tiếp hứng chịu 03 cơn bão lớn, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, cơ sở hạ tầng, ước tính gần 9.000 tỷ đồng, tác động sâu sắc đến đời sống và sinh kế của Nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ yếu thế.

Trong bối cảnh đó, Tỉnh vừa tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân, vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương 02 cấp; đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Dù khối lượng công việc rất lớn, áp lực cao, song bộ máy chính quyền các cấp vẫn vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giữ vững niềm tin của Nhân dân.

Đáng mừng hơn, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt những kết quả tích cực: Tăng trưởng kinh tế đạt 8,44%; thu ngân sách đạt trên 29.200 tỷ đồng; môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả cao; an sinh xã hội được chăm lo; đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành xóa 20.802 nhà tạm, nhà dột nát, tạo điểm tựa để người dân ổn định cuộc sống và nỗ lực vươn lên.

Trải qua 13 năm, từ “Tết Vì người nghèo” đến “Nghĩa tình Dòng Lam”, tổng nguồn lực huy động trên 1.000 tỷ đồng, mang Tết ấm đến với hàng trăm nghìn hộ nghèo trong toàn tỉnh.

Riêng năm 2025, dù rất nhiều khó khăn, tinh thần “tương thân, tương ái” vẫn được lan toả mạnh mẽ. Dịp Tết Ất Tỵ, toàn tỉnh đã huy động trên 150 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 120.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế; đồng thời tiếp nhận gần 583 tỷ đồng để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho nghĩa tình, trách nhiệm và sự sẻ chia kịp thời của cả cộng đồng xã hội.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bày tỏ sự tri ân, ghi nhận và cảm ơn sâu sắc những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng đã tích cực hưởng ứng, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, lan toả truyền thống “thương người như thể thương thân”, làm ấm thêm nghĩa tình xứ Nghệ.

Mặc dù hết sức nỗ lực, song hiện toàn tỉnh vẫn còn hơn 80.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo; trên 13.000 nạn nhân chất độc da cam; gần 09.000 trẻ mồ côi và nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang rất cần được tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của toàn xã hội.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tích cực chung tay chăm lo Tết cho người nghèo với rất nhiều hoạt động thiết thực và nhân văn.

Đến thời điểm này, thông qua Chương trình “Nghĩa tình Dòng Lam - Xuân Bính Ngọ năm 2026”, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã đăng ký ủng hộ và trực tiếp hỗ trợ với tổng giá trị tiền và quà trên 171 tỷ đồng.

Với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế. Tỉnh Nghệ An cam kết tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả để mỗi phần quà nghĩa tình thực sự đến được với những người cần được sẻ chia. Đồng thời mong muốn Chương trình “Nghĩa tình Dòng Lam - Xuân Bính Ngọ năm 2026” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, đón nhận thêm nhiều tấm lòng vàng của cộng đồng và toàn xã hội.

Tại Chương trình, đại diện Công ty Hoàng Gia Phát trao 129 triệu đồng cho Trường Tiểu học Mường Quàng và bày tỏ mong muốn với sự đồng hành của Công ty sẽ góp phần tạo điều kiện cho các em học tập

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Giấy chứng nhận và tặng hoa của Ban Tổ chức Chương trình cho các tập thể, cá nhân đã ủng hộ người nghèo tỉnh Nghệ An

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao Giấy chứng nhận và tặng hoa của Ban tổ chức Chương trình cho các tập thể, cá nhân đã ủng hộ người nghèo tỉnh Nghệ An

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các tập thể, cá nhân đã ủng hộ người nghèo tỉnh Nghệ An

Tính đến 21h30p ngày 29/01/2026, đã có 400 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ Chương trình "Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ 2026" với tổng số tiền 172.098.004.777 đồng.

