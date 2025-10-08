Miễn nhiệm hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 'tự nguyện nghỉ học'

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã miễn nhiệm chức danh hiệu trưởng, điều về làm giáo viên - Ảnh: TÂM AN

Ngày 7-10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát với bà Huỳnh Thị Kim Huệ - người từng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện nghỉ học" gây xôn xao dư luận.

Theo quyết định, bà Huệ bị miễn nhiệm do bị thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Sở yêu cầu bà Huệ bàn giao toàn bộ công việc quản lý cho phó hiệu trưởng phụ trách trường. Sở điều chuyển bà Huệ làm giáo viên tại trường này.

Trước đó, bà Huệ từng giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và đã bị kỷ luật khiển trách do để xảy ra sai phạm trong quản lý chuyên môn, thu chi tài chính và cắt xén chương trình học.

Sau khi được điều động về Trường THPT Cao Bá Quát, bà tiếp tục bị phản ánh tái phạm các vi phạm tương tự.

Năm học 2024 - 2025, Trường Cao Bá Quát từng gây xôn xao khi có hơn chục học sinh lớp 12 "tự nguyện" làm đơn xin nghỉ học, bảo lưu kết quả chỉ ít tuần trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Một số phụ huynh phản ánh con em họ bị hiệu trưởng khuyên nghỉ vì "có thi cũng không đậu".

Sau khi báo chí phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã kiểm tra và khẳng định việc hướng dẫn học sinh làm đơn bảo lưu là không đúng quy định, vì Thông tư 32/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo không cho phép học sinh phổ thông bảo lưu kết quả học tập.

Một số học sinh sau đó được tạo điều kiện học lại và đã thi đỗ tốt nghiệp.

Trong thời gian dài, việc xử lý kỷ luật đối với bà Huệ được cho là chậm trễ. Một số lãnh đạo Sở bị kiểm điểm, nhắc nhở do chưa kịp thời thực hiện kết luận của cơ quan chức năng.

