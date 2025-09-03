Hơn 1.000 người chết vì lở đất ở Sudan

Phong trào Giải phóng Sudan đang kiểm soát khu vực Dafur cho biết, vụ lở đất kinh hoàng sau nhiều ngày mưa lớn, xảy ra hôm 31/8, giờ địa phương, đã san phẳng và phá hủy hoàn toàn làng Tarasin thuộc vùng núi Marra ở Tây Sudan.

Hiện trường lở đất ở Sudan. Ảnh: Noskhabar.



Toàn bộ cư dân trong làng với hơn 1.000 người, đều đã tử vong và chỉ có 1 người duy nhất sống sót. Hầu hết các thi thể đang bị vùi lấp tại chỗ hoặc bị nước lũ cuốn trôi.

Phong trào Giải phóng Sudan kêu gọi Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế, khẩn cấp hỗ trợ tìm kiếm thi thể nạn nhân và khắc phục hậu quả thảm họa.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV