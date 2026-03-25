Hội nghị trực tuyến tập huấn Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp Trung ương cho biết, điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026 là cuộc điều tra thống kê quan trọng, tổ chức thực hiện trên phạm vi cả nước. Cuộc điều tra nhằm thu thập đầy đủ, chính xác thông tin về số lượng cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, số lượng và trình độ của lực lượng lao động đang làm việc cũng như kết quả thu chi của các cơ sở này.

Kết quả điều tra là căn cứ quan trọng để phục vụ công tác quản lý nhà nước, rà soát bổ sung chính sách, xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời bổ sung dữ liệu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia và cập nhật cơ sở dữ liệu cho các cuộc điều tra tiếp theo.

Thời gian thu thập thông tin được thực hiện từ ngày 01/04 - 15/05/2026. Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 6/2026 và kết quả chính thức công bố vào tháng 12/2026. Tiến độ triển khai rất khẩn trương, vì vậy yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và toàn thể lực lượng tham gia điều tra phải nắm chắc nhiệm vụ, bám sát kế hoạch phối hợp chặt chẽ và thực hiện đúng từng mốc thời gian đã đề ra.

Nội dung tập huấn tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn: Quán triệt nội dung điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026 và kế hoạch tổ chức thực hiện. Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình. Trao đổi nghiệp vụ đối với các trường hợp đặc thù, các tình huống phát sinh trong quá trình thu thập, kê khai thông tin. Thảo luận giải đáp khó khăn vướng mắc để bảo đảm triển khai thống nhất hiệu quả trên thực tế.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp Trung ương đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị, đặc biệt là các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, giám sát viên, quản trị viên các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi đầy đủ các nội dung tập huấn, chủ động nghiên cứu, mạnh dạn trao đổi những vấn đề còn chưa rõ. Đồng thời sau hội nghị phải nhanh chóng tổ chức quán triệt, triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và người trực tiếp thực hiện điều tra hiểu đúng, làm đúng, làm đủ.

Các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát kỹ danh sách đơn vị điều tra, chuẩn bị tốt hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền, tài khoản truy cập, nhân lực quản trị và hỗ trợ kỹ thuật.

Cùng với đó, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Nội vụ, cơ quan Thống kê, các đơn vị chuyên môn và các cơ sở cung cấp thông tin. Trong quá trình triển khai cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những khó khăn phát sinh, nhất là các vướng mắc liên quan đến phần mềm, quy trình duyệt số liệu, mã ngành, mã sản phẩm và các chỉ tiêu chuyên đề.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Trình bày nội dung tập huấn, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp Trung ương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cuộc điều tra sẽ bổ sung các chỉ tiêu mới về kinh tế số, kinh tế xanh, thương mại điện tử theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Các đơn vị sẽ thực hiện kê khai 5 nhóm nội dung chính bao gồm: Thông tin định danh, nhận dạng và phân loại đơn vị; Thông tin về lao động và thu nhập; Kết quả thu chi, sản phẩm (dựa trên báo cáo tài chính); Ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; Thông tin chuyên sâu về tài sản, đất đai và sử dụng năng lượng.

Có 12 nhiệm vụ phải tổ chức thực hiện và đến thời điểm hiện nay đã thực hiện được cơ bản một số nhiệm vụ được giao. Các Ban Chỉ đạo, giám sát viên cần tập trung cao độ trong thời điểm tổ chức triển khai thu thập thông tin. Giám sát, kiểm tra thường xuyên và đột xuất từ lúc triển khai đến khi kết thúc cuộc điều tra. Tổ chức nghiệm thu sau khi hoàn thành thu thập thông tin; lưu trữ tài liệu và bảo mật thông tin, đây là nhiệm vụ rất quan trọng vì toàn bộ quá trình thực hiện trên hệ thống trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong cuộc điều tra lần này, các giám sát viên có trách nhiệm theo dõi sát tiến độ, trực tiếp hướng dẫn đơn vị kê khai và thực hiện rà soát, đối chiếu để phát hiện các lỗi trên hệ thống điện tử. Song song đó, bộ phận quản trị hệ thống phải đảm bảo đường truyền ổn định, không để xảy ra tình trạng nghẽn mạng vào thời điểm cao điểm tháng 5, đồng thời quản lý chặt chẽ tài khoản và bảo mật thông tin cho tất cả các đơn vị tham gia…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn