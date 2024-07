Hội nghị song phương trao đổi, thống nhất về danh mục các loại giấy tờ phải có khi người, phương tiện và hàng hóa qua lại cửa khẩu phụ Thanh Thủy – Nậm On

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Bo Ly Khăm Xay có đồng chí Khăm-vén Păn-nha-nu-vông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Bo Ly Khăm Xay làm Trưởng đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh bày tỏ vui mừng khi được đón đoàn công tác tỉnh Bo Ly Khăm Xay đến dự hội nghị tại tỉnh Nghệ An. Việc trao đổi để thống nhất về danh mục các loại giấy tờ phải có khi người, phương tiện và hàng hóa qua lại cửa khẩu phụ Thanh Thủy – Nâm On góp phần hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng giữa 2 tỉnh Nghệ An – Bo Ly Khăm Xay nói riêng và Việt Nam – Lào nói chung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Đồng thời, hướng tới phát triển, xây dựng cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm On thành cặp cửa khẩu chính, cửa khẩu quốc tế. Trong giai đoạn trước mắt, cặp cửa khẩu sẽ tạo điều kiện cho người dân của 2 tỉnh qua lại thăm thân; giao thương hàng hóa của nhân dân dọc đường biên giới 2 nước; phát triển tiềm năng du lịch. Tỉnh Bo ly khăm xay có tiềm năng phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, dược liệu nếu kết hợp với các doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư sản xuất, chế biến thì sẽ tạo ra nguồn sản phẩm lớn. Việc hình thành cặp cửa khẩu sẽ kết nối với các địa phương của Lào ngày càng gần hơn với Việt Nam.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bo Ly Khăm Xay Khăm-vén Păn-nha-nu-vông phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bo Ly Khăm Xay Khăm-vén Păn-nha-nu-vông cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Nghệ An dành cho Đoàn. Đồng chí Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bo Ly Khăm Xay bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của tỉnh Nghệ An nói chung, thành phố Vinh nói riêng. Cặp cửa khẩu Nậm On – Thanh Thủy có nhiều tiền đề phát triển, sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung và Bo Ly Khăm Xay – Nghệ An nói riêng, từng bước xây dựng và phát triển thành cặp cửa khẩu chính, cửa khẩu quốc tế.

Trên tinh thần thẳng thắn, chân tình, tin tưởng, đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Nghệ An - Bo Ly Khăm Xay, đặc biệt là những kết quả đạt được trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới và phát triển cửa khẩu, Đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An, nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Đoàn liên ngành tỉnh Bo Ly Khăm Xay, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã thống nhất về danh mục các loại giấy tờ có giá trị khi người, phương tiện và hàng hóa qua lại cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On.

Lãnh đạo 2 tỉnh ký kết biên bản hội nghị

Đối với các loại giấy tờ của phương tiện: Phương tiện cơ giới đường bộ của tỉnh Nghệ An và tỉnh Bo Ly Khăm Xay khi lưu hành qua cửa khẩu phụ Thanh Thủy -Nậm On phải có các giấy tờ còn hiệu lực cùng bản dịch tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng quốc gia của nước đến có chứng thực (trừ trường hợp giấy tờ được in song ngữ Việt - Lào hoặc Việt - Anh hoặc Lào - Anh) để trình các cơ quan hữu quan khi được yêu cầu, gồm các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký xe; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với bên thứ ba; Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập; Giấy phép liên vận.

Đối với phương tiện vận tải hành khách theo hợp đồng, ngoài các giấy tờ nêu trên phải có thêm các giấy tờ sau: Hợp đồng vận tải hành khách; danh sách hành khách.

Đối với phương tiện vận tải hàng hóa, ngoài các giấy tờ nêu trên phải có thêm các giấy tờ sau: Vận đơn; tờ khai hải quan đối với hàng hóa; Giấy chứng nhận kiểm dịch động, thực vật.

Ngoài giấy phép liên vận, phương tiện vận tải chuyên chở hàng nguy hiểm, có trọng tải hoặc kích thước vượt quá quy định khi vào lãnh thổ của Bên ký kết kia phải được cơ quan có thẩm quyền của Bên ký kết đó cấp giấy phép lưu hành đặc biệt theo quy định.

Các loại giấy tờ của người điều khiển phương tiện, người đi trên phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh: Là công dân thường trú tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bo Ly Khăm Xay (Lào), khi xuất cảnh, nhập cảnh phải có các giấy tờ sau: Giấy thông hành biên giới; Giấy phép lái xe quốc gia hoặc quốc tế phù hợp với loại xe mà mình điều khiển (đối với người điều khiển phương tiện).

Trong trường hợp Giấy thông hành biên giới của lái xe và Giấy đăng ký phương tiện không do cùng một Bên ký kết cấp thì phải có thêm bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm trở lên cùng bản dịch tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng quốc gia của nước đến của lái xe với doanh nghiệp, hợp tác xã. Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế về vận tải mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là thành viên.

Các loại giấy tờ của hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu: Hàng hóa và vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, thực hiện các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật hai nước về xuất khẩu, nhập khẩu và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là thành viên và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu.

Lãnh đạo 2 tỉnh trao quà lưu niệm

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn