Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí tháng 6/2025

Trong tháng 5/2025, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tương đối tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tích cực cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Hảo thông tin về tình hình báo chí trong tháng 5/2025

Các nội dung được cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền đậm nét, đó là các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025): Các Hội thảo của Bộ Công an và Học viện Chính trị Quốc qia Hồ Chí Minh về Bác Hồ; Lễ hội Làng Sen năm 2025: Dấu ấn văn hóa đặc biệt; Hội nghị toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt nội dung, chuyên đề năm 2025 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Thông tin hoạt động thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An của Đoàn công tác Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An và Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tổ chức hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 – 2028.

Đã có nhiều bài viết về những nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công…

Bên cạnh đó, đã có nhiều bài viết phản ánh về tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh, quyết tâm chống khai thác IUU; Nghệ An xử lý nghiêm cán bộ buông lỏng quản lý đất công; nhiều tuyến đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy cơ mất an toàn giao thông; triệt phá nhiều chuyên án hàng giả, hàng không có nguồn gốc…

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Minh Ngọc thông tin về các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Trong tháng 05/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành 03 Công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý 04 vấn đề báo nêu và 03 Công văn đôn đốc chỉ đạo kiểm tra, xử lý 05 vấn đề báo nêu. Tuy nhiên, đến ngày 30/5/2025, chỉ có 03 đơn vị có văn bản trả lời gồm: Thành ủy Vinh, Huyện ủy Yên Thành, Huyện ủy Nam Đàn. Hiện vẫn còn 05 vấn đề tồn đọng, quá thời hạn nhưng chưa được các đơn vị, địa phương xử lý.

Đã có 03/07 vấn đề báo chí nêu đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý của các đơn vị địa phương gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tiếp nhận 02 văn bản của các Sở, ban, ngành trả lời 02 vấn đề báo chí phản ánh theo đề nghị của Sở từ tháng 4/2025 chuyển qua; tiếp nhận 01 văn bản của UBND thành phố Vinh chủ động xử lý thông tin báo chí phản ánh về tình trạng chậm tiến độ của dự án đường Lý Thường Kiệt.

Nhà báo Bá Thăng - Báo VOV đề nghị tỉnh có chỉ đạo trong vụ việc hành hung cán bộ y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Trong tháng 5/2025, các cơ quan báo chí đã ủng hộ, kêu gọi ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc thực hiện quyết liệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm đúng tiến độ, không gián đoạn công việc; nắm bắt và xử lý kịp thời tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị thực hiện sáp nhập, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ liên quan đến việc sắp xếp theo quy định. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, phản động của các thế lực thù địch trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp.

Các cơ quan báo chí tuyên truyền phương án bảo đảm sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu, hỗ trợ cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp; tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm nắng nóng kéo dài.

Đề nghị các cơ quan báo chí mở đợt cao điểm, tuyên truyền nổi bật sâu sắc các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025); nêu bật truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế; khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với báo chí; sự đồng hành, tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân đối với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền công tác phòng, chống cháy nổ; phòng, chống đuối nước; công tác phòng, chống ma túy; các hoạt động đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái; bình ổn giá cả thị trường; cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đặc biệt, quan tâm đẩy mạnh các tuyến tin, bài phản ánh quảng bá tiềm năng, lợi thế, các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, văn hóa ẩm thực, trải nghiệm thực tế ở Nghệ An gắn với Du lịch năm 2025 để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn