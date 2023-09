Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung bộ - Nghệ An năm 2023: Đa dạng sản phẩm hàng hóa

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 647 về việc tổ chức “Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung bộ – Nghệ An năm 2023” tại Thành phố Vinh (Nghệ An).

Dự kiến Hội chợ được tổ chức từ ngày 5-11/12 với quy mô trên 250 gian hàng. Trong đó, 50 -100 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Nghệ An; trên 150 gian hàng là của các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã… của các địa phương trên cả nước.

Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung bộ - Nghệ An

Trong đó, các ngành hàng, lĩnh vực tham gia triển lãm gồm: Sản phẩm nông – lâm – hải sản và thực phẩm chế biến; hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ nội, ngoại thất; sản phẩm hợp tác xã, làng nghề; sản phẩm OCOP; sản phẩm may mặc, thời trang, da giày; dịch vụ du lịch, bất động sản, tài chính, ngân hàng…và rất nhiều mặt hàng khác.

Trong khuôn khổ Hội chợ sẽ tổ chức Hội nghị kết nối giao thương tỉnh Nghệ An năm 2023 (dự kiến tổ chức vào ngày 5/12).

“Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung bộ – Nghệ An năm 2023” được tổ chức nhằm hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh vùng Bắc Trung bộ và cả nước thúc đẩy giao thương, quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa; mở rộng hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu của các nhà sản xuất và người tiêu dùng, mở rộng thị trường, tìm hiểu cơ hội xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Cùng với đó, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời tạo địa điểm vui chơi, phục vụ nhu cầu giải trí, mua sắm của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các hoạt động tại hội chợ, cung cấp các thông tin về sản phẩm của tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành trong cả nước, hỗ trợ các doanh nghiệp, người tiêu dùng tiếp cận với những sản phẩm, doanh nghiệp trong nước uy tín, đồng thời nâng cấp nhận thức của người dân hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, đồng thời là điểm hẹn để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tìm kiếm cơ hội giao thương, góp phần đưa kinh tế Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung ngày càng phát triển. Hội chợ hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn của người dân trong tỉnh và du khách, góp phần hưởng ứng Chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công thương