Học viện Chính trị: Nghiên cứu, khảo sát thực tiễn tại Nghệ An

Đoàn đã làm việc với Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trao đổi, thống nhất nội dung, phương thức khảo sát. Do đặc điểm địa bàn rộng, quãng đường cơ động giữa các đồn xa, đoàn đã điều chỉnh kế hoạch khảo sát tại 3 đơn vị tiêu biểu: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Tam Hợp và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thuỷ.

Nội dung nghiên cứu tập trung vào tình hình dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; việc thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo; công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân; kinh nghiệm xử lý các tình huống phức tạp liên quan đến dân tộc, tôn giáo; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn biên giới.

Đoàn công tác làm việc tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang địa phương đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội; chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn; thực hiện hiệu quả công tác dân vận, công tác tôn giáo, đối ngoại nhân dân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Các đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ở khu vực biên giới.

Đoàn công tác tọa đàm với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thuỷ.

Trong quá trình làm việc, các đơn vị kiến nghị Học viện Chính trị tiếp tục bổ sung, cập nhật những vấn đề mới về công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân; chú trọng nội dung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; tăng cường gắn lý luận với thực tiễn; bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, học viên.

Kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng để cán bộ, giảng viên Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học nâng cao nhận thức, trách nhiệm; bổ sung, hoàn thiện nội dung giảng dạy, nghiên cứu khoa học; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện.

Theo đánh giá của Đại tá, PGS, TS Lê Xuân Thủy, chuyến khảo sát là hoạt động thiết thực, sinh động, giúp cán bộ, giảng viên tích lũy kinh nghiệm, gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn công tác Học viện Chính trị và cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Đoàn công tác với cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thuỷ.

Từ kết quả nghiên cứu, đoàn công tác sẽ tham mưu với Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Chính trị các giải pháp đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tác giả: TRỌNG NAM - CÔNG THÀNH - NGỌC ĐỨC

Nguồn tin: qdnd.vn