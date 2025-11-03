Hóc trân châu khi uống trà sữa, bé trai 3 tuổi Trung Quốc chết thương tâm

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh không nên cho con nhỏ vừa ăn vừa chơi - Ảnh: SCMP

Theo báo South China Morning Post ngày 3-11, một bé trai ba tuổi ở tỉnh Chiết Giang (miền đông Trung Quốc) đã tử vong do hóc hạt trân châu trong ly trà sữa, gây chấn động dư luận và làm bùng lên cuộc tranh luận về trách nhiệm của phụ huynh trong việc bảo vệ con nhỏ.

Truyền thông địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 19-10 trong một trung tâm thương mại ở Chiết Giang. Bé trai sau khi được mẹ mua cho một ly trà sữa và uống một ngụm thì chạy đến chơi trên tấm bạt nhún trong khu vui chơi. Chỉ một phút sau, bé bất ngờ ngã gục và ngất xỉu.

Mặc dù người mẹ cố gắng sơ cứu và sau đó cùng chồng đưa con đến bệnh viện, các bác sĩ không thể cứu sống em.

Kết quả giám định xác nhận bé tử vong do hóc hạt trân châu, mỗi hạt có đường kính khoảng 10mm - quá lớn so với đường thở của trẻ nhỏ, đồng thời độ dính cao khiến thao tác Heimlich (một thủ thuật sơ cứu khẩn cấp để loại bỏ dị vật gây tắc nghẽn đường thở trên bằng cách tạo áp lực mạnh lên bụng của người bị nạn để đẩy dị vật ra ngoài) không hiệu quả.

Người mẹ cố gắng đưa cậu con trai đến bệnh viện ngay sau đó nhưng cậu bé không qua khỏi - Ảnh: WEIBO

Cha của bé, họ Lý, đã công bố đoạn video giám sát ghi lại toàn bộ sự việc, đồng thời yêu cầu cửa hàng trà sữa và trung tâm thương mại chịu trách nhiệm. Ông cho rằng quán không treo cảnh báo rõ ràng hay nhắc nhở bằng lời rằng trà sữa trân châu không phù hợp cho trẻ nhỏ, cũng như không hỗ trợ sơ cứu kịp thời.

Chuỗi cửa hàng này sau đó cho biết trên trang đặt hàng trực tuyến có ghi chú sản phẩm không dành cho trẻ dưới 3 tuổi. Vụ việc hiện đang được giải quyết thông qua hòa giải.

Tuy nhiên trên mạng xã hội Trung Quốc, đa số cư dân mạng cho rằng cha mẹ phải chịu phần lớn trách nhiệm.

"Chính họ là người mua trà sữa và để con vừa uống vừa chơi, điều này ai cũng biết là nguy hiểm", một người dùng để lại bình luận.

Nhiều ý kiến khác cũng nhấn mạnh trẻ nhỏ không nên ăn các loại thực phẩm dẻo, dính như trân châu, thạch hay xôi nếp, và tuyệt đối không nên ăn uống khi đang vận động.

Các chuyên gia y tế cảnh báo hạt trân châu cần được nhai kỹ và ăn chậm, vì chúng khó tiêu, dễ mắc nghẹn và có thể gây ngạt thở ngay cả với người lớn. Vụ việc đau lòng này được xem như lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh về nguy cơ tiềm ẩn đằng sau một loại đồ uống tưởng chừng như vô hại.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn