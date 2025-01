Học sinh Nghệ An nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày

Cô trò Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An bên gian hàng trưng bày dịp tết. Ảnh: Hồ Lài



Sở GD&ĐT Nghệ An vừa ra thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Đối với cán bộ, công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã sẽ nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 9 ngày, từ ngày 25/1/2025 đến hết ngày 2/2/2025 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Còn đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX; Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, từ ngày 23/1/2025 đến hết ngày 2/2/2025 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Như vậy, học sinh Nghệ An sẽ được nghỉ 11 ngày.

Sở GD&ĐT Nghệ An cũng yêu cầu các đơn vị và các nhà trường cần thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về tăng cường các biện pháp bảo đảm, an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh.

Để học sinh có một cái tết ấm áp, các nhà trường căn cứ vào điều kiện thực tế để huy động các nguồn lực của xã hội, tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh thuộc gia đình chính sách, học sinh mồ côi, không nơi nương tựa; cán bộ, giáo viên, nhân viên hưu trí có hoàn cảnh khó khăn; cán bộ, giáo viên và học sinh có người thân đang làm nhiệm vụ tại các vùng biển đảo, biên giới của Tổ quốc.

Các đơn vị giáo dục phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục, tổ chức cho học sinh vui xuân lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép…; Tập trung phổ biến, quán triệt và yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm Chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Đặc biệt, nghiêm cấm việc mua bán, tàng trữ, chế tạo pháo nổ (mua nguyên vật liệu trên mạng rồi tự ý chế tạo pháo), sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Trước và sau tết, cần có các giải pháp ngăn chặn không để học sinh bỏ học sau Tết. Tăng cường các giải pháp huy động học sinh đến trường, duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh. Rà soát các đối tượng học sinh có nguy cơ bỏ học, phân loại để có biện pháp phù hợp với từng học sinh. Đối với học sinh nghèo, khó khăn cần huy động các nguồn lực giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời các em trong dịp Tết; không được để cho học sinh phải bỏ học do hoàn cảnh khó khăn.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn