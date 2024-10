300 học sinh Nghệ An chạy lũ trong đêm

Giáo dục

Lãnh đạo xã Lượng Minh, huyện biên giới Tương Dương tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 23h tối qua (30/10), bất ngờ trận lũ ống đã tràn vào Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lượng Minh (ở bản Minh Tiến, xã Lượng Minh), rất may giáo viên, học sinh của trường đã kịp thời sơ tán an toàn.