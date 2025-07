Học sinh lớp 10 ở TP Hồ Chí Minh mất tích đã được chuộc về từ Campuchia

Theo bà Bình, hai ngày trước đó, gia đình bà nhận được cuộc điện thoại lạ từ số 034567.... yêu cầu phải chuyển khoản 200 triệu đồng trước (trong tổng số tiền 285 triệu đồng phải chi trả) để chuộc con trai bà từ Campuchia về. Do nghi ngờ, chưa xác định được thực hư nên bà Bình đã hỏi lại nhiều lần khiến đối tượng này tỏ ra giận dữ: “Mày nói thế thì thôi, khỏi chuộc. Tao báo ông chủ bán nó đi…”.

Sau đó ít giờ, đối tượng này lại tiếp tục nhắn tin với lời lẽ đe dọa: “Mày thích báo Công an hả. Từ giờ tới chiều mà mày không chuyển đủ 200 triệu, thì mày đừng mong và hy vọng gặp lại con trai của mày nữa. Bên ông chủ tao nói, nếu mà trong chiều nay mày không chuyển tiền chuộc nó về thì sẽ không còn cơ hội để về nữa”.

Do lo sợ đến an nguy của con trai nhưng một mặt cũng nghĩ đến khả năng bị lừa đảo do đối tượng yêu cầu chuyển tiền trước, nên gia đình bà Bình đã nhờ chỉ dẫn các mối quan hệ trên mạng để biết một người đàn ông tên S. ở Long An (cũ) có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại lạ kia để thỏa thuận việc chuộc con trai bà Bình về…

Sau khi, người đàn ông kia kết nối được với đối tượng lạ và gia đình bà Bình đã hỏi vay mượn được số tiền 200 triệu đồng của người em gái và chính người em gái này đã chuyển khoản cho đối tượng lạ. Sau đó, chính người đàn ông tên S. đã trực tiếp theo dõi việc các đối tượng cho xe ô tô chở con trai bà Bình từ Campuchia về Long An (cũ)…

Theo bà Bình, theo định vị của các đối tượng gửi cho gia đình bà cho thấy con trai bà được đưa từ khu vực biên giới Campuchia giáp với Thái Lan trên xe ô tô và gần như suốt quãng đường 600-700km xe không dừng nghỉ lâu ở đâu và con trai bà cũng không được ăn uống hay xuống xe dọc đường…

“Tôi và em chồng đã đi xuống Long An chờ đón con từ lúc 10h trưa hôm qua (tức ngày 14/7) cho đến mãi hơn 24h đêm cùng ngày tôi mới đón được con mình. Vừa thấy con là hai mẹ con ôm nhau khóc và con tôi trong tình trạng gần như hoảng loạn, sợ hãi…”, bà Bình chia sẻ.

Ngay sau đó, bà Bình đã cùng em chồng đưa con trai mình về trong đêm, đến nhà TP Hồ Chí Minh khoảng hơn 2h30 sáng 15/7. “Lúc trên xe về nhà, con tôi cứ nằm run cầm cập. Về đến nhà do quá mệt mỏi, sợ hãi, con trai tôi đã thiếp đi ngay sau đó, nhưng tôi phải ôm con suốt vì cháu liên tục mê sảng, la lớn: “Con xin chú đừng đánh con…”, bà Bình nghẹn ngào.

Hiện tại cho đến sáng 15/7, vợ chồng bà Bình chưa dám hỏi con trai mình điều gì về các diễn tiến sự việc đã xảy ra vì thấy con trai mình vẫn còn mê mệt, hoảng sợ. Tuy nhiên, theo suy đoán của bà Bình thì thời gian qua do ở nhà nghỉ hè, con trai bà đã chơi game nhiều và kết nối với một số đối tượng trên mạng. Sau đó, hai bên đã liên hệ và hẹn gặp nhau để giao lưu, kết bạn, nhưng không ngờ sau khi lên xe taxi công nghệ, con trai bà Bình đã bị đưa thẳng qua biên giới Campuchia…

Theo các thông tin từ những người liên quan, thì sau khi bị đưa qua Campuchia, do tuổi còn khá nhỏ và không biết lừa đảo theo yêu cầu của các đối tượng tại đây nên cháu B. đã bị bán qua nhiều khu, bị đánh đập, tra tấn, chích điện…

“Dù mất nhiều tiền, nhưng gia đình tôi cũng đã giải cứu được con trai của mình về nhà, thật sự chúng tôi rất cảm ơn những người đã hết lòng giúp đỡ gia đình tôi…”, bà Bình chia sẻ.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, cuối tháng 6 vừa qua, cháu Nguyễn Văn B. vừa học xong năm học lớp 10 đang trong thời gian nghỉ hè thì đột nhiên B. mất tích vào ngày 22/6. Nhà bà Bình đã gọi điện, nhắn tin cho số điện thoại của con và đi tìm nhiều nơi đều không thấy B. đâu và không liên lạc được với con. Tới khi xem nhờ camera hàng xóm thì nhà bà Bình thấy hình ảnh con trai đã lên một chiếc taxi công nghệ vào buổi sáng 22/6 và sau đó không còn thấy tung tích nữa…

