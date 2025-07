11 thủy thủ mất tích sau cuộc tập kích của Houthi trên Biển Đỏ

Theo các nguồn tin liên quan, trong số 4 người được giải cứu thành công hôm qua, có 3 thủy thủ và 1 nhân viên an ninh. Những người này được giải cứu gần 48h sau khi lực lượng Houthi thông báo đánh chìm tàu hàng Eternity C của Hy Lạp hôm 8/7. Tại thời điểm bị tấn công lần đầu tiên ngày 7/7, tàu Eternity C có tổng cộng 22 thủy thủ và 3 nhân viên an ninh. 4 thủy thủ được cho là tử vong ngay sau đòn tập kích đầu tiên của Houthi. Một ngày sau, Houthi tiếp tục tấn công tàu và tuyên bố bắt giữ 6 thủy thủ.

Tàu hàng Eternity C của Hy Lạp bị đánh chìm. (Ảnh: Reuters)

Trong số 10 người trên tàu Eternity C đã được giải cứu, có 8 thủy thủ người Philippine, 1 người Ấn Độ và 1 nhân viên an ninh người Hy Lạp. Nếu tính cả số thủy thủ bị Houthi bắt giữ, có tổng cộng 11 người trên tàu Eternity C thuộc diện mất tích.

Eternity C là tàu hàng quốc tế thứ 2 bị Houthi đánh chìm trên Biển Đỏ trong tuần này. Trước đó, tàu chở hàng Magic Seas cũng đã bị chìm sau đòn tập kích kết hợp bằng cả tên lửa và xuồng tự sát không người lái của Houthi. Cả hai tàu trên đều mang cờ Liberia và cùng thuộc sở hữu của các công ty Hy Lạp.

Tính từ tháng 11/2023, Houthi đã tấn công tổng cộng hơn 100 tàu trên Biển Đỏ, khiến 6 thủy thủ thiệt mạng, trong đó có một thuyền viên Việt Nam. Houthi khẳng định chiến dịch tập kích tàu trên các vùng biển khu vực nhằm biểu thị tình đoàn kết với người Palestine ở dải Gaza chống lại cuộc chiến xâm lược của quân đội Israel.

Tác giả: Bá Thi

Nguồn tin: vov.vn