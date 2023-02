Hoàng Đức chấn thương nhẹ hơn dự đoán

Hoàng Đức không bị ảnh hưởng đến xương mà chỉ tổn thương phần mềm. Tiền vệ này chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể trở lại tập luyện như bình thường. Như vậy, mức độ chấn thương của Hoàng Đức nhẹ hơn so với dự đoán ban đầu của ban huấn luyện CLB Viettel.

Cầu thủ sinh năm 1998 bị chấn thương trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Viettel tối 14/2 trên sân Hàng Đẫy. Hoàng Văn Toản (CLB CAHN) phạm lỗi thô bạo với một tình huống đạp thẳng vào chân của Hoàng Đức.

Hoàng Đức không chấn thương nặng.

Sau pha bóng này, tiền vệ Viettel cố thi đấu tiếp nhưng chỉ bước trên sân được ít phút trước khi phải rời sân trên cáng. Khi trận đấu kết thúc, Hoàng Đức không thể tự đi vào phòng thay đồ mà phải chờ đồng đội ra cõng. Dù vậy, khi tham dự sự kiện tại Hà Nội sáng nay (15/2), Hoàng Đức có thể tự đi lại dù chưa được thoải mái nhất.

"Tôi đã nắm bắt thông tin và xem qua băng ghi hình. Tuy nhiên, phía ban tổ chức và giám sát trận đấu chưa gửi báo cáo về. Có thể là chiều nay hoặc sáng mai sẽ có báo cáo, chúng tôi sẽ tiếp nhận và làm việc để có hình thức xử lý", ông Vũ Xuân Thành - Trưởng ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trả lời về tình huống vào bóng nguy hiểm của Hoàng Văn Toản (CLB Công an Hà Nội) với Hoàng Đức.

Chủ nhân Quả Bóng Vàng Việt Nam 2021 không dính chấn thương nặng. Tuy nhiên, CLB Viettel vẫn chịu một tổn thất khác về lực lượng sau trận thắng CLB Công an Hà Nội. Nhà vô địch V-League 2020 nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của Geovane Magno. Ngôi sao người Brazil chỉ có thể ra sân thi đấu 13 phút ở cuộc đọ sức với CLB Công an Hà Nội trước khi tái phát chấn thương.

Pha phạm lỗi khiến Hoàng Đức chấn thương

