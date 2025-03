Hoàn cảnh chiến sĩ cảnh sát bị đâm tử vong ở Vũng Tàu: Gia đình không có nhà, phải ở nhờ bà ngoại

Vụ việc hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (24 tuổi, chiến sĩ phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Vũng Tàu) bị đâm tử vong trong lúc đang làm nhiệm vụ trấn áp đối tượng nghiện ma túy đã khiến dư luận vô cùng xót xa.

Trong mắt đồng đội, Nhật là người hiền lành, siêng năng, giỏi tiếng Anh, đã học xong đại học, đi nghĩa vụ công an.

Lễ tang đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật. (Ảnh: Thanh Niên Công an Bà Rịa - Vũng Tàu)

Đồng chí Minh Nhật qua đời khi tuổi còn quá trẻ khiến dư luận bàng hoàng, xót xa. (Ảnh: Thanh Niên Công an Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tối 3/3, Công an tỉnh và gia đình đã tổ chức tang lễ cho đồng chí Nhật. Đoàn lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đoàn Công an tỉnh; Lãnh đạo chính quyền địa phương; Đại diện công an các đơn vị, địa phương,… đã đến thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hạ sĩ Minh Nhật vào ngành công an từ tháng 2/2024, là chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị đóng quân tại TP.Vũng Tàu.

Mẹ của đồng chí Minh Nhật đau đớn ngồi bên quan tài con. (Ảnh: Thanh Niên Công an Bà Rịa - Vũng Tàu)

Đồng chí chưa lập gia đình, sinh sống cùng mẹ làm nghề buôn bán, gia đình không có nhà ở, phải ở nhờ nhà bà ngoại. Nhật có một người anh trai đang công tác tại Công an phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, theo nguồn tin trên báo Giao Thông.

Trước đó vào sáng 3/3, tổ công tác Công an phường 7, TP.Vũng Tàu đến nhà mời đối tượng Dương Hữu Trí (tên gọi khác Tý Heo, SN 1987, thường trú tại 110/28 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về trụ sở để kiểm tra ma túy. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà dùng dao đuổi chém, đốt xe mô tô của tổ công tác rồi về nhà.

Đối tượng Dương Hữu Trí. (Ảnh: Cơ quan công an)

Lực lượng công an đã vận động, thuyết phục nhưng Trí vẫn không chấp hành, tiếp tục cố thủ trong nhà, đồng thời chửi bới, đe dọa sử dụng hung khí tấn công, dùng nước sôi đứng trên lầu tạt vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước tình hình trên, Tổ công tác, trong đó có Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, đã áp sát để khống chế đối tượng. Trí đã dùng dao đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực bên phải của đồng chí Nhật. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đồng chí Nhật không qua khỏi.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn