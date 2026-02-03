Hỏa hoạn lớn thiêu rụi khoảng 40 ngôi nhà tại Malaysia, hàng trăm người sơ tán

Theo lực lượng cứu hỏa và cứu nạn bang Sabah, đám cháy bùng phát vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 02/2. Ngay sau khi nhận được tin báo, ba xe cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Đến trưa cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Nguồn: Bernama

Chủ tịch Ủy ban Quản lý thảm họa quận Tawau cho biết, căn cứ mức độ thiệt hại, khu vực xảy ra vụ cháy đã được xác định là vùng thảm họa do hỏa hoạn.

Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương đã mở một trung tâm cứu trợ tạm thời tại quận Tawau, tiếp nhận hơn 300 người dân bị ảnh hưởng đến sơ tán. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp thương vong. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

