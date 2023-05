Hoa hậu Đoàn Thiên Ân xin lỗi sự cố ngã trên sóng trực tiếp

Vừa qua, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt: "Từ Làng Sen đến thành phố mang tên Hồ Chí Minh". Nàng hậu xuất hiện trong tà áo dài cách tân vô cùng xinh đẹp và duyên dáng.

Tuy nhiên, khi vừa bước chân xuống cầu thang, có thể do không giữ được thăng bằng nên nàng hậu đã bất ngờ té ngã trên sóng trực tiếp.

Không chỉ thế, sau sự cố này thì giày của Thiên Ân cũng gặp vấn đề gây khó khăn trong việc di chuyển.

Với bản lĩnh cũng mình, người đẹp sinh năm 2000 đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để có những bước catwalk vô cùng thần thái và hoàn thành xong màn trình diễn.

Sau sự cố này, trên Fanpage của mình, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Đoàn Thiên Ân đã có bài viết chia sẻ.

Thiên Ân viết: "Ân xin gửi lời xin lỗi đến Nhà thiết kế, Ban tổ chức cũng như quý vị khán giả vì đã không thể hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn của mình. Đây sẽ là bài học quý giá để bản thân Ân nhìn nhận và tiếp tục nỗ lực thật nhiều để hoàn thiện những kỹ năng của mình hơn trong tương lai".

Đồng thời, Thiên Ân cũng không gửi lời cảm ơn đến với sự ủng hộ của khán giả dành cho mình: “Ân cũng không quên cảm ơn những tình cảm nồng nhiệt của quý khán giả tại Nghệ An và người hâm mộ theo dõi mình thông qua màn ảnh nhỏ, Ân mong rằng quý vị đã có một khoảng thời gian thăng hoa trong nghệ thuật khi theo dõi chương trình lần này”.

Thiên Ân gặp sự cố khi đang trình diễn tại chương trình đặc biệt này.

Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 vào tối 1/10. Cô sinh năm 2000, là sinh viên ĐH Công nghiệp TPHCM. Trước đó, Thiên Ân từng đăng quang Gương mặt nữ sinh Áo dài Việt Nam 2018.

Nàng hậu sở hữu gương mặt được khen sáng sân khấu cùng vóc dáng cân đối và chiều cao khá ấn tượng. Thiên Ân từng nặng 75kg, bị miệt thị ngoại hình nhưng đã nỗ lực giảm 15kg để trở nên tự tin, "lột xác" từ vóc dáng đến gương mặt.

Thiên Ân đã đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2022 được tổ chức ở Indonesia từ ngày 5 đến 25/10. Cô nàng chỉ có 4 ngày chuẩn bị lên đường chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế.

Tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười khi Thiên Ân phải dừng chân ở top 20 và được nhận giải thưởng Country's Power of The Year.

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất, Thiên Ân đang ngày càng hoàn thiện bản thân cả về ngoại hình lẫn kĩ năng và tri thức. Đặc biệt, nàng hậu còn thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả bởi những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa trong thời gian đương nhiệm.

Tác giả: Tuệ An

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn