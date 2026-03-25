Ô nhiễm suối Khe Dứa (Nghệ An): Bao giờ mới chấm dứt?

Dòng suối Khe Dứa đoạn qua xóm Vạn Lộc 2, xã Nghĩa Lộc (Nghệ An) chuyển sang màu đen đặc, kèm theo mùi hôi nồng nặc. Ảnh: Đ.B.

Ô nhiễm kéo dài

Những ngày gần đây, đi dọc khu vực xóm Vạn Lộc 2, không khó để cảm nhận mùi hôi thối bốc lên trong không khí, nhất là vào thời điểm nắng nóng. Mùi hôi xộc thẳng vào mũi gây cảm giác khó chịu, buộc nhiều hộ dân phải luôn trong tình trạng cửa đóng then cài cả ngày lẫn đêm. Người già, trẻ nhỏ càng thêm mệt mỏi khi phải sống chung với bầu không khí ô nhiễm kéo dài.

Ghi nhận thực tế cho thấy, đoạn suối Khe Dứa cách cầu Khe Dứa trên tuyến đường Hồ Chí Minh khoảng 1km, khu vực giáp ranh giữa xóm Nghĩa Bình (xã Nghĩa Đồng) và xóm Vạn Lộc 2 (xã Nghĩa Lộc) đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nước suối chuyển sang màu đen ngòm, đặc quánh, nhiều đoạn xuất hiện bọt nổi lên mặt nước. Dòng nước ô nhiễm kéo dài hàng trăm mét, bốc mùi hôi nồng nặc. Điều đáng nói, chỉ cách đó không xa, tại khu vực thượng nguồn gần cầu Khe Dứa, nước suối vẫn tương đối trong, không có dấu hiệu ô nhiễm. Sự tương phản rõ rệt này khiến người dân càng thêm lo lắng về nguyên nhân gây ô nhiễm, và mức độ ảnh hưởng đối với môi trường cũng như sức khỏe.

Ông Cao Xuân Tiến (75 tuổi) - trú tại xóm Vạn Lộc 2 cho biết: Dòng suối này đen ngòm đã nhiều ngày nay, mùi hôi rất khó chịu. Chúng tôi không dám lại gần, sinh hoạt bị ảnh hưởng nặng. Trước đây nước còn dùng được, giờ thì không ai dám đụng tới. Người dân nghi có nước thải chăn nuôi từ phía bên kia xả ra.

Không chỉ riêng ông Tiến, nhiều hộ dân trong xóm Vạn Lộc 2 cũng chung cảnh ngộ. Bà Hồ Thị An chia sẻ, tình trạng ô nhiễm này từng xảy ra trước đây nhưng nay tiếp tục tái diễn, thậm chí có dấu hiệu nghiêm trọng hơn. “Mùi hôi kéo dài cả ngày lẫn đêm, nhất là lúc trời oi bức. Chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe của mình, đặc biệt là trẻ nhỏ” - bà An nói.

Cần xử lý triệt để

Theo nhiều người dân, tình trạng ô nhiễm suối Khe Dứa không phải là chuyện mới. Trước đó, người dân xóm Vạn Lộc 2 đã nhiều lần phản ánh tình trạng nhiều hộ dân chăn nuôi lợn (thuộc địa phận xã Nghĩa Đồng) đã xả thải trực tiếp ra suối.

Ông Phạm Ngọc Dương - Xóm trưởng xóm Vạn Lộc 2 xác nhận, sau khi tiếp nhận ý kiến của người dân, Ban cán sự xóm đã phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, đồng thời gửi tờ trình lên UBND xã. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, dù đã có sự vào cuộc của chính quyền, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Ông Nguyễn Công Trung - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 hộ dân tại xóm Nghĩa Bình có nước thải chăn nuôi lợn chảy ra suối Khe Dứa.

“Chúng tôi đã lập biên bản, xử phạt hành chính đối với các hộ vi phạm về quy định xử lý chất thải chăn nuôi, đồng thời yêu cầu khắc phục ngay tình trạng xả thải ra môi trường” - ông Trung thông tin.

Theo lãnh đạo địa phương, trước đó, chính quyền xã Nghĩa Đồng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi ký cam kết bảo vệ môi trường, không xả thải trực tiếp ra suối. Tuy nhiên, việc chấp hành chưa nghiêm, dẫn đến tình trạng vi phạm tái diễn.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn