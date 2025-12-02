Cả loạt lãnh đạo Thủy điện Sông Ba Hạ 'nghỉ phép' để làm việc với cơ quan chức năng

Ngày 1/12, theo nguồn tin xác nhận, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã ban hành nghị quyết thông qua phương án nhân sự tạm thời nhằm bảo đảm việc điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh công ty cần “điều phối nhân lực để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tập trung làm việc với cơ quan chức năng”, Hội đồng quản trị đã quyết định phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời tiếp quản việc điều hành các hoạt động của Ban điều hành Công cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Dự án thủy điện Sông Ba Hạ có công suất 220MW. Vào ngày 19-11, nhà máy đã xả lũ lên tới 16.100m³/s - mức cao nhất từ khi nhà máy này vận hành - Ảnh: SBH

Cụ thể, Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) vừa đưa ra quyết định giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động của Ban điều hành công ty. Đồng thời, Chủ tịch cũng được ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của người đại diện theo pháp luật trong giai đoạn Tổng giám đốc xin nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng.

Hiện tại, Tổng giám đốc của SBH là ông Nguyễn Đức Phú, còn Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Vũ Hữu Phúc.

Song song với đó, Hội đồng quản trị cũng tạm thời giao ông Nguyễn Đình Vũ, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn, phụ trách quản lý và điều hành các hoạt động của phòng trong thời gian Trưởng phòng làm việc với cơ quan chức năng.

Ngoài ra, công ty giao ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng Phòng Kế hoạch – Vật tư, nguyên Trưởng Phòng Kỹ thuật – An toàn – chủ động phối hợp và hỗ trợ ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác quản lý, đặc biệt các vấn đề liên quan đến kỹ thuật – an toàn, quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ cũng như quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Thành Lâm, Phó quản đốc Phân xưởng Vận hành được giao điều hành toàn bộ hoạt động của phân xưởng trong thời gian Quản đốc làm việc với cơ quan chức năng.

Về doanh nghiệp Thủy điện Sông Ba Hạ: công ty đặt trụ sở tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk và đến cuối tháng 9/2025 có tổng cộng 106 nhân viên.

Công ty cổ phàn Thủy điện Sông Ba Hạ sở hữu vốn điều lệ hơn 1.242 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Tổng công ty Phát điện 2 – EVNGENCO 2 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN) nắm 61,78% vốn điều lệ; Công ty TNHH Năng lượng REE sở hữu 25,76%; Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi lần lượt nắm 7,21%, 3,22% và 1,03%; phần còn lại thuộc các cổ đông cá nhân.

Trong số các cổ đông lớn của SBH, EVNGENCO 2 là đơn vị sở hữu nhiều nhà máy thủy điện như Quảng Trị, An Khê – Ka Nak, Sông Bung, Thác Mơ, Sông Ba Hạ, A Vương, Trung Sơn… cùng nhiều nhà máy nhiệt điện.

Trong khi đó, Công ty TNHH Năng lượng REE cũng đầu tư vào 10 công ty thủy điện, sở hữu nhiều nhà máy như Vĩnh Sơn, Sông Hinh, Thượng Kon Tum, Thác Bà, Thác Mơ, Mường Hum, Srok Phu Miêng, Bình Điền, A Lưới, Đambri, Đa Dâng 2, Đasiat, Nậm Ban 2… Như vậy, cả hai cổ đông lớn của SBH đều đang có danh mục đầu tư trải rộng tại nhiều nhà máy thủy điện ở khu vực miền Trung.

