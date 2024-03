Hộ kinh doanh lấn chiếm đường: Bệnh viện 'cầu cứu', chính quyền 'bất lực'

Mới đây, Bệnh viện Mắt tỉnh Nghệ An tiếp tục có văn bản lần thứ 4 gửi UBND TP Vinh, UBND xã Nghi Phú và Công an xã Nghi Phú (Nghệ An) về việc bị lấn chiếm lòng đường lối đi vào cổng bệnh viện.

Tại văn bản này, Bệnh viện Mắt Nghệ An nêu rõ, tại lối đi vào cổng bệnh viện có nhiều hàng quán dựng trái phép, lần chiếm lòng đường để buôn bán tạp hoá quán ăn. Vấn đề này đã được cơ quan chức năng phối hợp giải quyết, tuy nhiên thời gian gần đây lại tiếp tục tái diễn và có chiều hướng gia tăng gây ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của bệnh viện cũng như an ninh, trật tự, an toàn giao thông khu vực bệnh viện.

Ngày 19/3, trao đổi với PV, Thiếu tá Phạm Văn Đông, Trưởng Công an xã Nghi Phú cho biết, vấn đề người dân lấn chiếm đường khu vực Bệnh viện Mắt Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An phía đơn vị đã nhiều lần phối hợp với bệnh viện để xử lý.

“Chúng tôi cũng đã phối hợp, giúp đỡ bệnh viện xử lý lấn chiếm nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa triệt để được”, Trưởng Công an xã Nghi Phú nói.

Hộ kinh doanh lấn chiếm cả khu vực để xe cấp cứu của bệnh viện

Bên cạnh đó, Thiếu tá Đông cho biết, khu vực đường đó đã được UBND tỉnh Nghệ An giao cho bệnh viện không phải đường thuộc UBND xã quản lý.

“Người dân bán hàng quán ở đó là sai nhưng đất đó là của bệnh viện thì trước hết bệnh viện phải tổ chức bảo vệ đẩy đuổi còn phía Công an cũng chỉ phối hợp mà thôi”, thiếu tá Đông thông tin.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Phạm Anh Hùng, Chủ tịch UBND xã Nghi Phú cũng cho biết, chính quyền địa phương cũng đã rất nhiều lần huy động xử lý. Tuy nhiên, người dân không chấp hành.

Khung cảnh nhếch nhác trước cổng bệnh viện

“Chúng tôi nhiều lần huy động lực lượng, thậm chí cả máy móc tháo dỡ. Tuy nhiên, chỉ được vài ba hôm lại tái diễn. Thời gian tới cũng sẽ tiếp tục xử lý triệt để vấn đề này”, Chủ tịch UBND xã Nghi Phú nói.

Như Đời sống và Pháp luật đã phản ánh trong bài “Nghệ An: Nhức nhối hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè,'họp chợ'. Tình trạng họp chợ trước cổng Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An và Bệnh viện Mắt tỉnh Nghệ An diễn ra lâu nay, tiểu thương lấn chiếm vỉa hè để buôn bán gây ảnh hưởng đến quá trình khám chữa bệnh. Tuy nhiên, đến nay tình trạng đó vẫn tái diễn và không được xử lý dứt điểm.

