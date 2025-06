HLV CAHN không hài lòng khi đá chung kết trên sân Vinh

Tối 26/6, CLB Công an Hà Nội (CAHN) vượt qua Thể Công Viettel với tỷ số 3-1 trong trận bán kết Cúp Quốc gia 2024/25 diễn ra trên sân Hàng Đẫy, qua đó chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết. Theo lịch thi đấu, đối thủ của CAHN ở trận đấu cuối cùng là Sông Lam Nghệ An – đội bóng vừa đánh bại Bình Dương trong một trận bán kết đầy kịch tính. Cuộc so tài giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 29/6 trên sân Vinh.

Tuy nhiên, việc trận chung kết không được tổ chức trên sân trung lập khiến HLV Mano Polking không giấu được sự tiếc nuối. Sau trận bán kết, ông thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân: "Thật lòng mà nói, tôi không hiểu tại sao một trận chung kết lại không diễn ra trên sân trung lập, giống như tất cả giải đấu lớn khác trên thế giới. Nhưng chúng tôi không thể thay đổi điều đó. Dù sao đi nữa, toàn đội sẽ đến đó và chiến đấu hết mình."

HLV Polking tiếc nuối khi chung kết không tổ chức sân trung lập.

Nhận xét về trận bán kết vừa qua, nhà cầm quân người Đức cho rằng CAHN đã có màn trình diễn đúng ý đồ và hoàn thành nhiệm vụ: "Chúng tôi ghi bàn trong hiệp một. Sang hiệp hai, đội chơi thận trọng hơn, không mạo hiểm nhiều, nhưng Thể Công Viettel cũng không tạo ra quá nhiều cơ hội. Quan trọng là chúng tôi giữ được tỷ số và đạt được mục tiêu là vào chung kết."

"Sau 90 phút, tôi tin rằng CAHN là đội chơi tốt hơn. Chúng tôi có nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu, đặc biệt là ở cuối hiệp hai”, ông khẳng định chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng.

Hướng tới trận chung kết, HLV Polking nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hồi phục thể lực và giữ sự tập trung cho toàn đội: "Giờ điều quan trọng là toàn đội cần nghỉ ngơi thật tốt, giữ sự tập trung và cố gắng thêm một lần nữa. Tôi rất tin tưởng rằng chúng tôi sẽ dốc sức, chiến đấu hết mình vì mục tiêu giành danh hiệu."

Quang Hải cũng quyết tâm vô địch Cúp QG cùng CAHN.

Về lực lượng, CAHN đón tin vui khi hai trụ cột là Đình Bắc và Leo Artur sẽ trở lại. Một người bình phục chấn thương, người kia hoàn tất án treo giò, giúp đội bóng ngành Công an có thêm phương án chất lượng cho trận đấu lớn.

Khép lại buổi chia sẻ, HLV Polking bày tỏ hy vọng đội sẽ kết thúc mùa giải bằng một danh hiệu: “Chúng tôi hy vọng lần này mọi thứ sẽ thành công. Đây là trận chung kết thứ hai của chúng tôi trong mùa giải, vì vậy toàn đội rất vui. Nhưng chúng tôi cần giữ bình tĩnh. Trước mắt vẫn còn một trận nữa, rất khó khăn. Chúng tôi phải giữ sự tập trung và cố gắng đạt được mục tiêu đề ra.”

Trận chung kết giữa SLNA và CAHN hứa hẹn sẽ là màn so tài đầy hấp dẫn, khi cả hai đều đặt quyết tâm khép lại mùa giải bằng chiếc cúp danh giá nhất còn lại.

