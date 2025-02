Sông Lam Nghệ An - Hải Phòng: ‘Chung kết ngược’ trên sân Vinh

Lịch thi đấu vòng 13 Ngày 14/2 18 giờ: SHB Đà Nẵng - Thể Công Viettel

19 giờ 15: CLB TP Hồ Chí Minh - Đông Á Thanh Hóa Ngày 15/2 18 giờ: Sông Lam Nghệ An - Hải Phòng

19 giờ 15: Công an Hà Nội - Quảng Nam Ngày 16/2 17 giờ: Hoàng Anh Gia Lai - Quy Nhơn Bình Định

18 giờ: Becamex Bình Dương - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Lịch thi đấu đá bù vòng 11 Ngày 19/2 17 giờ: Quảng Nam - Đông Á Thanh Hóa

19 giờ 15: Thể Công Viettel - Công an Hà Nội